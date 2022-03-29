Индустрия развлечений перешла от века общей сцены к веку мониторов: чтобы привлечь как можно больше глаз, продюсеры рекламируют продукты перед все более узким кругом людей. Возможно, пишет колумнист The Washington Post Сонни Банч, к премии «Оскар» теперь тоже стоит относиться не как к общенациональному увлечению, а как к развлечению, привлекающему определенный сегмент аудитории. Возможно, «Оскар» стоит убрать из прямого эфира и отдать онлайн-сервису на подобие Netflix — видео-библиотеке, где каждый может найти развлечение по вкусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Оскар

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Платформа Netflix поможет создать отдельные ниши для аудитории премии «Оскар» — от эстетов до любителей мимолетных комедий. Продюсерам не нужно будет беспокоиться о рекламодателях или о том, чтобы следовать расписанию, прогоняя номинантов со сцены громкой музыкой. Кроме того, пишет Банч, уход из прямого эфира в одну из ниш интернета, поможет признать то, что уже произошло: «Оскар» перестал быть блюдом вечера и стал одной из многочисленных порций контента в меню развлечений.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Вещание, кабельное телевидение, онлайн-платформы — всё это отстой», — уверен DavidWMa.

«Не все хотят видеть кучку морализирующих активистов и их убогие фильмы и шоу, которые должны проповедовать нам что-то… это не развлечение», — заявляет The New Englander.

«Люди все еще смотрят телевизионные премии?» — удивляется Frank Leyder.

Цитата из к/ф «Видеодром». Реж. Дэвид Кроненберг. 1983. Канада Перед телевизором

«Конечно, давайте отбросим киноиндустрию на обочину в самый неподходящий момент. Кинотеатры захлопнулись из-за ковида. Из-за этого индустрия не снимает некоторые фильмы, а те, что снимаются, — это фильмы, которые никто не хочет смотреть. При чтении краткого описания сюжета «Власти пса» меня начинает тошнить. У меня настолько отшибло память о версии «Дюны» 1984 года, самом скучном фильме из когда-либо снятых, что мысль о просмотре ремейка вызывает посттравматический стресс. А остальные номинанты на «Оскар»? Например, «Кода»? Это фильмы для свидания, то есть фильмы, которые вы смотрите только потому, что ваша вторая половинка испортит вам выходные (с требованиями сгрести двор или сделать то или это), если вы не пойдете. Неудивительно, что люди избегают «Оскара», — размышляет I live on Mars Thankfully.

«Теперь «Оскар» — это просто шоу по квотам. Печально», — комментирует LRB1954.

«Является ли «контент» в данном случае эвфемизмом?» — острит Cylam.

«Мне 72. Премия «Оскар» была пустой тратой времени всю мою жизнь. Не более чем церемония взаимного восхищения», — рассказывает damascustav.

«Когда церемония вручения премий «Оскар» только начиналась, предполагалось, что это будет возможностью для представителей индустрии собраться вместе и вручить друг другу награды, чтобы отметить работу друг друга. Она никогда не должна была стать чемпионатом мира по кино. Теперь это превратилось в показ мод. Я знаю несколько человек, в основном женщин, которых больше интересуют показы на красной дорожке перед началом основного события. Они просто хотят посмотреть, кто из людей во что одет», — возмущается DustinG2021.

«Широкой публике важна горстка наград: лучшая картина, лучший актер/актриса, актер/актриса второго плана, сценарий, возможно, операторская работа, песня и несколько других. Они могли бы транслировать его по Netflix или другому каналу, а затем показать главные награды по сети, я бы посмотрел вторую часть», — делится Outide_Opinion.

«Мы смотрели «Власть пса» минут двадцать, ух, скучно… Голливуд сам себя погубил», — подчеркивает MSHale.

«Проблема с премией «Оскар», особенно с премией за лучшую картину, заключается в том, что она превратилась в артхаусное кино», — осуждает atomicbohr.

«Я достаточно стар, чтобы помнить, когда ежегодно проводилась «большая тройка» телевизионных событий. Суперкубок, конкурс «Мисс Америка» и «Оскар». Но сейчас мы так раздроблены в культурном плане, и в прокате доминируют фильмы о супергероях, а менее известные фильмы не получают должного внимания. А многие фильмы для взрослых слишком мрачны для современной аудитории. При этом AMP.S.ведут себя как идиоты. Они думают, что сейчас все еще 1977 год и есть только три кабельные сети. «Оскар» никогда не должен был быть таким грандиозным шоу, каким он стал в 50-х годах, это просто произошло и стало ритуалом. А теперь маятник качнулся в другую сторону. Просто делайте свою работу и чтите фильмы и ВСЕХ людей, которые их создают, и перестаньте тосковать по прошлому, как Терри в фильме «На набережной», — советует David H.