Американский актёр Уилл Смит во время церемонии вручения премий киноакадемии «Оскар» вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Объявляя претендентов на премию в номинации «Лучший документальный фильм», Рок пошутил о причёске актрисы Джады Пинкетт-Смит, супруги Уилла Смита, сравнив ее с коротко постриженной Деми Мур из фильма «Солдат Джейн».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

Проблема в том, что Джада Пинкетт-Смит страдает от аутоимунного заболевания, вызывающего выпадение волос. По этой причине комментарии комика показались паре неуместными. Отметим, что после инцидента церемония продолжилась в обычном режиме.

Американские пользователи Twitter обсудили происшествие под соответствующей публикацией The New York Times.

«Я так разочарована, что два афроамериканца ведут себя подобным образом во время такого события. Джада сама может за себя постоять. Кто-нибудь проверял Криса Рока после этого? Теперь насилие — это обычная шутка. Это неправильно на стольких уровнях», — переживает @shruti_adv.

«Ах да, токсичный феминизм, что мужчины не могут ничего сделать для женщин, потому что это подразумевает, что они слабые. Никто не подразумевает, что Джада не может ничего сделать для себя, или она нуждается в том, чтобы за нее заступились. Крис, очевидно, был в порядке, если он все еще стоял на ногах и мог продолжать шоу», — отвечает @KaticMakenna.

«Рок был снисходителен к Уиллу и Джаде. Там есть много материала, который расстроил бы снежинку Уилла гораздо больше, чем шутка о выпадении волос», — считает @BasedCorp.

«Знаете ли вы, что такое алопеция? Это не просто «выпадение волос». Это аутоиммунное заболевание. Это не то, к чему стоит относиться легкомысленно», — объясняет @HistoricalNoOne.

«Значит, теперь мы оправдываем насилие? …Не уверен, что это правильно», — отмечает @TaylorHam420.

«Я на 100% согласен с тем, что взрослый мужчина может дать пощечину другому взрослому мужчине за то, что тот высмеивает болезнь его жены на национальном телевидении», — поддерживает @MTrollbots.

Скриншот с YouTube Крис Рок

«Но Уилл Смит сам вначале смеялся во время шутки!» — восклицает @katiecoo06.

«Мне нравится, как Крис Рок грамотно отреагировал. Он проявил зрелость», — поддерживает @awwalxy.

«Кстати, Джада выглядит потрясающе. Но Уилл был на 100% неправ», — уверен @JakeBetts29.

«Не так давно чернокожих мужчин линчевали, потому что кому-то не нравилось то, что они говорили», — вспоминает @bsief.

«Как бы я ни уважал Уилла, он смеялся над проблемами других людей, когда это воспринималось как шутка. Вот почему это называется комедией. Предполагается, что люди должны посмеяться над этим и забыть», — размышляет @Luxybabe3.

«Я люблю Уилла, но с этим он перегнул палку. У моей жены облысение, и я лысый. Друзья как-то спросили, не собираемся мы купить лысую кошку для пополнения коллекции! Мы умеем шутить… Уилл, похоже, не умеет — несмотря на то, что его видели «смеющимся» перед пощечиной. Его следует лишить награды», — подчеркивает @ShR33k_.

«Наверное, хорошо быть богатым, когда можно напасть на кого-то и избежать наказания. Обычному человеку даже не нужно, чтобы кто-то против него выдвигал обвинения, сам штат будет добиваться обвинений от свидетелей», — негодует @bendemboy.