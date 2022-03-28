Президент США Джо Байден в ходе выступления на саммите в Варшаве открыто призвал к смене режима в России. Белому дому потребовалось не более 40 минут, чтобы оправдаться за плохую дипломатию своего лидера, однако подобное высказывание заморозило отношения между США и Россией, считает колумнист Fox News Ребекка Грант.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Экс-президент США Джон Кеннеди никогда не позволял себе говорить подобное о Никите Хрущеве, Рональд Рейган не говорил этого Михаилу Горбачеву, и даже президент Украины Владимир Зеленский не призывал свергнуть Путина, а вот Джо Байден без труда запустил в Москву «самую неуклюжую словесную бомбу» за все время своего президентства, отмечает она.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Первой леди и кураторам Байдена будет все труднее удерживать Джо от схода с рельсов. К сожалению, ставки высоки. Высокие цены на бензин, огромная инфляция, открытая южная граница, а теперь еще и опасная ситуация в Европе. Остается надеяться, что США смогут пережить этот срок и дать возможность следующему президенту навести порядок», — пишет DecideOnLogic.

«Прежде чем призывать к смене режима в России, почему бы Байдену сначала не сказать, что Россия больше не будет посредником в новой иранской ядерной сделке? Это невозможно выдумать. Байден призывает к смене режима, который все еще продолжает выступать в качестве посредника в самой худшей ядерной сделке XXI века», — негодует drd64.

«Байден сказал это как президент, поэтому только он может прояснить это заявление, и Белый дом не должен ему помогать. То же самое с сообщением солдатам, что они будут на Украине. Байден также должен быть отстранен от власти», — считает seademhawks.

«Когда Байден был избран, мы знали, что у нас проблемы. И он, и Харрис были сугубо демократическими политическими заменами реальных представителей, настоящими марионетками, которыми партия надеялась иметь возможность управлять. Как жаль, что не было лучших кандидатов, которых можно было бы призвать. Теперь мы видим результаты этого. Каждый раз, когда один из этих неумелых лидеров выходит на сцену, наша нация трепещет и надеется, что дальнейший ущерб не будет нанесен», — комментирует welldone517.

Gage Skidmore Камала Харрис

«Все, что говорит или делает Байден, делает Америку слабее, а наших союзников — злее», — отмечает TomášThum.

«Даже Обама предупредил всех, сказав: «Не стоит недооценивать способность Джо все испортить», — напоминает Grunt134.

«Россия и ее народ — это не проблема. Часть военных — не проблема. Путин и ранговые генералы — это проблема, так же как Байден и нынешнее военное руководство США», — указывает silverback361.

«Я помню время, когда мои левые друзья утверждали: «Трамп своей риторикой втянет нас в войну». Они были явно не правы по двум пунктам. Трамп вел больше мирной деятельности, чем последние четыре президента вместе взятые! А подвальный Байден серьезно дестабилизировал мир за 14 месяцев!» — восклицает laughingintexas.

«На самом деле это заняло меньше времени, но я определенно понимаю вашу точку зрения. Не стоит давать ему больше заслуг, чем он заслуживает, но в данном случае это нормально», — отвечает Lench.

«Мои либеральные друзья больше не говорят о политике. Им так стыдно», — рассказывает antiliberalhero.

«Когда мы решаем поговорить о Байдене, мы можем быть уверены, что поговорим об эскалации. Каждый раз, когда он говорит, Белому дому приходится оправдываться. Какой у нас мировой лидер!» — подчеркивает Stan.