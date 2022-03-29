Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками компаниям и странам, которые не отказались от российской нефти. Об этом он рассказал британскому телеканалу Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Чиновник отметил, что, несмотря на эмбарго США на российскую нефть, Европа «по-прежнему не делает того же» и, по мнению Устенко, ситуация является «совершенно неприемлемой». Также он добавил, что покупка российского газа является финансированием военной спецоперации России на Украине.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Также заявление чиновника обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter.

«Пусть продолжают действовать в таком ключе», — с сарказмом отреагировал Максим С.

«Это просто дно какое-то. Я каждый раз думаю, что это предел и большего идиотизма украинское «руководство» выдумать уже не сможет, но они берут новую глубину», — добавил sliser.

«И на страны, прокачивающие российский газ, не забудьте подать», — иронизирует Mr Gio, указывая на то, что Украина транзитирует российский газ.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«А транзит российского газа при этом они тоже прекратят?» — поинтересовалась Yana.

«Обращайтесь в Лигу сексуальных меньшинств», — шутит Максим Д.

«Красавчики. Скоро они всех отблагодарят, кто им дал приют. Запад завоет», — смеется Андрей.

«Им надо сразу писать в «Спортлото», — добавил Николай С.

«А ВСУ чем пользуются? Он им санкции, иски не хочет ввести? А жители пользуются, заводы, ТЭЦ работают на газе «агрессора», — отметил Стас К.

«Так он еще российский газ в Европу качает, он… [доиграется], еще Европа придет порядок там наводить», — ответил Стасу К. Валерий Ф.

«Цирк шапито, что ни день — новая программа, а клоуны всё те же», — написала Татьяна Ж.

«Британия использует российскую нефть!!! Даже Бритиш Петролиум (British Petroleum — О. П.) не ушла с российского рынка. Давай, Зеленский… иск королеве предъяви!..» — отреагировал Максим П.

«Украина использует российскую нефть», — ответил Максиму П. Александр Н.

«Покупка газа — преступление, а транзит до покупателей — норм. Страна непуганых идиотов!» — смеется Александр Ц.

«Можно вытащить клоуна из цирка, но цирк из клоуна не вытащить никогда», — пошутил Григорий Е.

«Хочется увидеть, как он иски подаст против европейских стран, а потом будет кричать впустите нас в ЕС?» — поинтересовался Валера К.

«Мне интересны основания для таких исков или пока не придумали?» — с сарказмом подытожил Игорь.

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