Переход на оплату транзита российского газа в рублях невозможен. Об этом 28 марта заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает ИА Красная Весна.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

Министр подчеркнул, что украинская сторона не согласится получать оплату в рублях за транзит газа, если российская сторона выдвинет такое условие.

«Мы не перейдем на рубли. Это невозможно. Это сложно. Это же не двусторонние договоренности. Сначала нужно, чтобы европейцы платили рублями. Это все связано. Невозможно тут рассчитываться рублями, а тут платить и получать евро и доллары», — сказал он.

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Заявление министра обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко

«Министр энергетики [Украины] Герман Галущенко заявил, что Украина не согласится получать в рублях оплату за газовый транзит, если Россия поставит такое условие. Чувствуем, скоро останемся без транзита. Хотя что волноваться, если скоро страны может не стать», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«А какой может быть транзит, если ЕС все равно платить в рублях не собирается? Транзит чего?» — задался вопросом Ilya H.

«Новороссия будет транзитировать за рубли», — иронизирует Евгений.

«И что? Будет гнать газ задаром? Или закроет трубу? Или найдет «прокладку»?» — недоумевает Татьяна.

«Значит, Россия и не будет тратить деньги на транзит», — смеется Игорь Иванович.

«А Украина будет Украиной вообще?» — задумался Олег К.

«Господи… Скоро не будет вашей Украины, некому за транзит платить будет, экономнее для всех получится…» — с сарказмом пишет Лидия.

«Все вы теперь будете… и гимн России выучите», — написала Olga S.

«Европа только что отказалась платить в рублях, а это значит — и транзита, в том числе через Украину, нет… И денег за транзит тоже нет! Вот так комбинация!..» — отреагировал Waldi H.

«Даже если Россия бы и получала за ресурсы в евро, в чем смысл? Их тратить нельзя, все заблокировано. Т. е. Европа сознательно сделала свой евро не валютой. Это не средство платежа для России», — пояснил Sergemo.

«Киев думает, что их мнение еще кого-то волнует?» — смеется один из участников обсуждения.

«Ну так и не надо! Более того, будем чрезмерно благодарны, если именно Украина прекратит украинский транзит… Это будет поступок настоящего союзника. Лучший поступок по отношению к России за весь период существования… СП-2 ждет», — иронизирует Arsen.

«Байден скажет, начнут принимать даже листы А4», — с сарказмом добавил DV.

«Капризничают? А с чего эта власть решила, что они уцелеют и будут дальше править? Сказали же «дебандеризация»! Или они себя ангелами считают?» — не понимает Елена М.

«Жизнь висит на нитке, а он все думает о прибытке!» — добавил Kirill B.

«О чём они вообще? До этих упоротых ещё не дошло, что… Украины скоро не будет, всё о долларах мечтают», — не выдержал Рома К.

«Они ещё оплату за транзит после такого получать хотят? Серьёзно? Этот чел в космосе живёт?» — недоумевает Лана.

«Думаю, Украине уже никто ничего не заплатит. Зачем мертвецу деньги?» — подытожил Олег Z.

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