21 марта 2022 года исполнилось семь лет с начала войны в Йемене. Конфликт, который начинался как противостояние местных повстанческих группировок и местного правительства, перерос в полномасштабную войну. Выступившие на стороне йеменского правительства страны «Арабской коалиции по восстановлению мира в Йемене» объявили повстанцам войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

Однако за годы противостояния силы коалиции, несмотря на тотальный перевес в вооружениях и живой силе, не смогли нанести хуситам решающего поражения. В годовщину с начала войны командование повстанцев сообщило, что за 7 лет на территории Йемена погибли 10 759 военнослужащих армии Саудовской Аравии, 9440 военных из Судана и 1251 солдат вооружённых сил ОАЭ.

Более того, повстанцы смогли перенести войну на территорию противника, активно задействуя ракеты и беспилотники.

В годовщину начала конфликта хуситы также выступили против мирной инициативы, поступившей со стороны Саудовской Аравии. Ранее в Эр-Рияде предложили провести на своей территории переговоры между хуситами и правительством страны. Однако командование повстанцев заявило, что Саудовская Аравия является стороной конфликта, поэтому на её территории нельзя проводить мирные встречи. Более того, повстанцы заявили, что будут добиваться окончания войны и введённой против Йемена блокады силой.

Как оказалось, это была не бравада.

Утром 25 марта командование вооружённых сил Саудовской Аравии сообщило о том, что в приграничных с Йеменом районах были сбиты шесть беспилотников. Через некоторое время появилась информация ещё о трёх сбитых беспилотниках. Однако это была лишь первая фаза атаки хуситов, направленной против экономических объектов на территории Саудовской Аравии.

В рамках операции, которая получила название «Прорыв блокады — 3» на протяжении всего дня 25 марта хуситы нанесли десятки ударов по всей территории соседнего государства. Главной целью удара стало хранилище топлива, предназначенного на экспорт, в городе-порте Джидда. Под удар ракет и беспилотников попали десятки второстепенных целей на территории Саудовской Аравии, включая два нефтеперегонных завода, а также трубопроводы и другие объекты нефтяной инфраструктуры страны.

Gregor Rom Джидда

Согласно заявлению официального представителя повстанцев Яхья Сари, в атаке были использованы новые ракеты, дальность поражения которых превышает 700−800 километров. С его слов, ракетные силы повстанцев использовали далеко не весь свой потенциал и новые ракеты уже готовы к пуску.

Точные потери Саудовской Аравии не удалось подвести ни на второй, ни на третий день после атаки. Правительство страны публикует сухие сводки, не предоставляя конкретных данных, а хуситы, в свою очередь, завышают потери противника.

Однако главный итог атаки лежит скорее в военной, чем в экономической сфере. Хуситы наглядно дали понять, что спустя семь лет войны они всё ещё в состоянии наносить удары по противнику и обходить его систему ПВО, созданную по стандартам армии США. В нынешней ситуации хуситы более чем в праве диктовать свои условия мирных переговоров и предложить свою площадку для встречи с представителями противника.

Ibrahem Qasim Война в Йемене

Существует несколько конспирологическая теория, объясняющая слабость саудовских систем ПВО. Накануне атаки хуситов власти Саудовской Аравии заявили, что не могут гарантировать бесперебойные поставки нефти на мировой рынок. Ряд арабоязычных изданий сообщает, что саудовцы и их союзники из ОАЭ заинтересованы в росте мировых цен на нефть, а потому — не препятствуют хуситам. В пользу этой версии приводится информация о том, что последствия ракетного удара хуситов по резервуарам нефти в Джидде удалось ликвидировать в течение нескольких часов. Однако затем пожар вспыхнул не только в резервуаре, ставшем целью атаки, но и в нескольких соседних.

Если отринуть конспирологический характер этих сообщений, нельзя не признать, что в условиях современных геополитических реалий власти монархий Персидского залива не заинтересованы в скором прекращении войны в Йемене, поскольку оно гарантированно повлечёт к падению мировых цен на нефть.

С другой стороны, бенефициаром атак на Саудовскую Аравию является Иран — главный негласный союзник хуситов. В случае если с Ирана в ближайшее время будут сняты американские санкции, Тегеран заинтересован в том, чтобы подвинуть конкурентов на нефтяном рынке, а значит — власти Ирана вполне могут попросить своих союзников не форсировать мирные переговоры.

Таким образом, сложившаяся ситуация в той или иной степени устраивает все заинтересованные стороны, поэтому нет ничего удивительного в том, что переговоры по прекращению огня в Йемене сорвались. Вероятно, их готовили в других геополитических реалиях, а нынешняя ситуация не располагает к миру ни жертв, ни агрессоров.

Нельзя не отметить, что последний удар хуситов, помимо прочего, может быть использован повстанцами как козырь в предстоящих переговорах (хотя они и перенесены на неопределённый срок). Вызывает настороженность тот факт, что командование повстанцев прямо заявило: удар по Джидде — это лишь начало новой военной кампании, а значит — новые ракетные удары по саудовской территории не заставят себя долго ждать.

26 марта повстанцы объявили одностороннее прекращение огня сроком на трое суток, предложив противнику раз и навсегда покинуть территорию Йемена.

«Мы готовы превратить временное прекращение военных действий в окончательное прекращение огня, если Саудовская Аравия объявит о выводе всех иностранных сил с наших земель и о прекращении поддержки своих местных союзников в нашей стране», — заявил официальный представитель повстанцев Яхья Сари.

Saudi88hawk Армия Саудовской Аравии

У Эр-Рияда есть две возможности: прекратить войну против хуситов и сдать позиции (а значит, потерять лицо на международной политической арене) или уничтожить ракетный арсенал противника (что не удалось за семь лет войны). И пока эта «вилка» существует, война будет продолжаться.