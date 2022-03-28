Бывший президент СШАБарак Обама заявил, что он не против был бы посмотреть на мир глазамиДжо Байдена, который тогда был его вице-президентом. Однако Обама подчеркнул, что видеть мир так же, как и Байден, он хотел бы «отрывками по десять минут, а не по часу». Бывший глава Белого дома понимал, в чем заключается самый большой недостаток его вице-президента — в длинном языке: Байден — словесная бомба, которая может рвануть в любой момент, пишетФредди Грей в статье, вышедшей 27 марта в The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так, Байден, завершая свою яростную речь в Польше, заявил о том, что его российский коллега Владимира Путина «не может оставаться у власти». В Белом доме, сотрудники которого уже, кажется, привыкли к подобным инцидентам, поспешили разъяснить позицию главы администрации США и отметили, что Байден не выступает за смену режима в России, хотя, подчеркнул Грей, оно очень на то было похоже.

«Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона», — заявили в Белом доме.

Ах вот оно как. Тем не менее это заявление стало уже третьим за последние дни ляпсусом Байдена, из-за которого может начаться третья мировая война. В частности, 22 марта, выступая на саммите «Большой семерки», он заявил о том, что если Россия применит химическое оружие, то США «ответит тем же». Он правда имел в виду то, что США пойдут на нарушение международного права в случае, если на те же шаги пойдет и Россия? Остается надеяться, что нет.

Nato.int Саммит G7. Брюссель. 2022

Затем в пятницу, 25 марта, в беседе об Украине с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии США в Польше глава Белого дома заявил, что эти военнослужащие, часть из которых уже бывала на Украине, увидят ее собственными глазами. Эта оплошность вдвойне достойна допустившего ее Байдена: получилось так, что главнокомандующий вооруженных сил США не только намекнул на возможную отправку американских военнослужащих в зону боевых действий, что шло бы вразрез с позицией властей США, но и дал основания полагать, что эти силы уже действовали на территории бывшей советской республики.

В случае с Байденом легко объяснить его аляповатость пожилым возрастом: ему 79 лет, он пережил две мозговых аневризмы и теперь демонстрирует признаки начинающейся старческой болезни. Однако стоит отметить, что Байден — о чем не принято вспоминать — всегда обладал какой-то сверхъестественной способностью говорить не только то, чего не следовало бы, но именно то, что говорить нельзя было ни при каких обстоятельствах. За это его — задолго до того, как люди стали задаваться вопросом, все ли у него нормально с головой, — даже прозвали «машиной ляпов».

Можно даже сказать, что из-за начинающегося же старческого маразма болтливость Байдена стала не столь опасной, как прежде. Нынче его пресс-конференции жестким образом контролируют, его речи обычно коротки, а ответы на вопросы выводят на телесуфлер. И все же ему удается сойти с намеченного курса. Наблюдать за тем, как он формулирует позицию США во время какого-нибудь кризиса, — всё равно что наблюдать за тем, как пьяный пытается на мощной гоночной машине проехать по треку. Понятно, куда он должен попасть, в целом хочется, чтобы он туда попал — так лучше будет всем. Это одновременно зрелище забавно, трагично и ужасно.

Nato.int Джо Байден и Йенс Столтенберг перед саммитом НАТО. 2022

Безусловно, в его склерозной двусмысленности можно найти стратегические преимущества. Тут речь не идет о теории безумца в ведении международных отношений, тут больше теории дурачка. Если неясно, понимает ли американский главнокомандующий вообще, что он говорит, то и «враги свободного мира» могут растеряться и не понимать, как реагировать на его высказывания.

Чтобы следовать теории безумца — как это делал президент Ричард Никсон во время холодной войны и в меньшей степени Дональда Трампа на протяжении тех четырех лет, в течение которых он правил, — нужен непредсказуемый лидер, которого опасаются, потому что кажется, что он способен на всё, что угодно. Проблема с Байденом заключается в том, что все его ляпы слишком предсказуемы. Все понимают, что глава Белого дома не знает, что он делает. Или, как говорил Барак Обама: «Не следует недооценивать способность Джо пустить всё коту под хвост».