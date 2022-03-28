Россия не будет поставлять газ Европе бесплатно, если там откажутся его оплачивать. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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Заявление пресс-секретаря президента России обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«То есть это прямая угроза прекратить поставки газа в Европу, если в ЕС откажутся платить за газ рублями?» — задался вопросом автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Осталось три дня, и истерия начнется», — написала Татьяна.

«Прощай, ЕС, мы будем тебя помнить», — с сарказмом добавил Aleksandrovich.

«Не угроза, а предупреждение», — отреагировал ОперацияZ Rus.

«Не угроза, а гражданская позиция», — отметила «Меркеля Ангель».

«Ну вот. Скоро переобуваться… [Европа] начнет», — пишет Андрей.

Nzeemin Транзит газа из России в Европу

«Не гражданская позиция, а условие взаимодействия», — добавил Алекс.

«Это не угроза, а предупреждение. Это… [Европа] постоянно нам чем-то угрожает, мы же просто восстанавливаем справедливость и сбрасываем ярмо европейского ига», — комментирует новость Ramon P.

«Китайцы уже потирают руки — когда им попрет дешёвый газ», — написал Surgeon.

«Это не угроза, это шаг к восстановлению экономики», — пишет AleksZV2022.

«Не понимаю. То есть накладывают санкции, поощряют русофобию и разные мерзости, а потом возмущаются ответкой. Не дураки же они или вид делают?..» — недоумевает julia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Почему угроза? Это эффективный менеджмент!» — считает Eugene N.

«Правильно. Украина памятники сносила и декоммунизацию провозгласила. Россия ускорит темпы этого процесса. Европа хочет уйти от российского газа, можно помочь и просто перекрыть вентиль», — с сарказмом написала Helga S.

«За «так» газ закончился, неуважаемые европейцы», — комментирует KM.

«Не терпится это увидеть, надеюсь, наши не поведутся ни на какие отговорки или отсрочку платежа», — выразила надежду Кристина.

«Будут думать, прежде чем чудить», — отреагировал «Имя».

"Они сейчас согласятся, но в конце следующего месяца снова будут блеять, что согласны платить только долларами», — выразил предположение Dmitrii.

«Столько лет США говорили, что газ — это политическое оружие России. Столько лет твердили, что Россию нужно убрать с энергетического рынка Европы. За все время ни разу не было никаких угроз со стороны России о прекращении поставок. Ни разу не было попыток влиять на Европу газовым рычагом. А сейчас эта угроза очень даже вероятна. Причем сами же санкциями и вынуждают. Жаль, что это началось не в начале зимы, а в конце первого месяца весны… очень жаль», — отметил Руслан.

«Газ — это даже не про отопление. Это про работу заводов. А тут сезон вообще не важен», — ответила Руслану Ika.

«Это позиция продавца. Они устроили форс-мажор с санкциями и блокирование счетов ЦБ, банков, компаний, объявили экономическую войну, угрожают стране. С чего мы должны выполнять контракты в таких условиях? Пусть ищут ресурсы по миру, может, кто и продаст из Африки, Гренландии или США», — написал LaoShiTsu.

«Да хватит уже нянчиться с ними», — подытожила Lyudmila.

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