Последние дни марта 2022 года отметились большим количеством саммитов, двусторонних и трёхсторонних дипломатических встреч с участием лидеров арабских государств. В среду 23 марта в Шарм-эль-Шейхе состоялась трёхсторонняя встреча президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси, наследного принца ОАЭ Мухаммеда ибн-Зейда и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Спустя два дня аналогичный саммит прошёл в Акабе: здесь к лидерам ОАЭ и Египта присоединились король Иордании Абдалла II и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи. По слухам, в этой последней встрече также принимали участие израильские дипломаты, однако эта информация официально не подтвердилась.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Арабоязычная пресса связывает подобный всплеск дипломатической активности на Ближнем Востоке с предстоящим снятием американских санкций с Ирана. По ряду сообщений, Иран и ряд мировых держав будут готовы в ближайшее время договориться по иранской ядерной программе, тем самым урегулировав давний дипломатический кризис. Возобновление «ядерной сделки» открывает перед Ираном мировой рынок технологий, в том числе военного характера.

Подобный сценарий вызывает крайнюю настороженность в арабском мире и в первую очередь в странах Персидского залива, отделённых от Ирана считаными сотнями километров. Не секрет, что военная мощь монархий Залива, скупающих в США и Европе самые современные вооружения, существенно переоценена. После того как Саудовская Аравия и её союзники за семь лет войны не смогли урегулировать ситуацию в Йемене, становится очевидным, что войны с более серьёзным противником (например, с Ираном) они физически «не потянут».

@Marocdiplo_EN Встреча министров иностранных дел ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Египта с главой МИД Израиля и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Стоит признать, что страх перед Ираном носит несколько иррациональный характер, поскольку Тегеран в настоящий момент заинтересован в развитии экономики страны и, скорее всего, не планирует активных боевых действий против соседних стран, где размещены военные базы армии США. Однако нельзя не признать, что присутствие американской армии — далеко не гарантия безопасности. Как пример — недавние атаки на Дубай и Абу-Даби или регулярные ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии со стороны Йемена.

Осознавая реальность «иранской угрозы», арабские страны ищут новых союзников и прощупывают старые альянсы. В понедельник 28 марта в Израиле прошёл саммит с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Египта, ОАЭ, Марокко и Бахрейна (арабских стран, которые нормализовали отношения с Израилем).

Предполагается, что в ходе встречи Вашингтон довёл до союзников своё видение ситуации в регионе в свете последних событий, связанных с Ираном. Однако никаких гарантий безопасности союзникам США ждать не стоит.

В этом ключе, казалось бы, выглядит логичным военный союз между ОАЭ и Израилем. Однако и это решение можно назвать палкой о двух концах. С одной стороны, ОАЭ может закупить себе израильские системы ПВО, которые не раз доказывали свою высокую эффективность, и даже пригласить к себе израильских военных советников. Но подобные действия гарантированно вызовут реакцию со стороны Ирана, который категорически не приемлет размещения израильских баз у своих границ.

Иранская баллистическая ракета Fateh-110

В ночь с 13 на 14 марта иранские ракетные войска нанесли удар по базе израильской разведки в городе Эрбиль на севере Ирака. И нет никаких оснований сомневаться в том, что подобным образом будет встречена любая военная активность Израиля в Персидском заливе.

Поэтому любые саммиты и попытки построения альянсов для противодействия Ирану могут иметь лишь половинчатый успех. Фактически у арабских стран есть только одна возможность избежать конфликтов в будущем: урегулировать отношения с Ираном. Однако и такой сценарий развития событий маловероятен, поскольку прекращение конфронтации приведёт только к росту военно-политического влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Вариантом для арабских государств стало бы урегулирование отношений с Ираном при участии посредников из Китая и России. Поскольку и Пекин, и Москва имеют давние и прочные отношения с Тегераном, их посредничество может гарантировать странам Персидского залива безопасность и мирное сосуществование с соседями.

Однако для этого ОАЭ и другим монархиям Залива нужно будет пересмотреть отношения с США, к чему власти этих стран пока ещё не готовы.