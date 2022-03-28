Официальный Киев планирует назначить специальную награду для компаний, прекративших или планирующих прекратить свою работу в России. Соответствующее заявление 27 марта сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я анонсировал появление новой награды — «отличия мира», — которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся. Впоследствии расскажем вам больше деталей», — написал он.

Политик добавил, что те корпорации, которые уже покидают российский рынок и которые продолжат как можно быстрее прекращать свою деятельность в России, «заслуживают уважения» украинских граждан и всего мира.

Официальное интернет-представительство президента Украины Андрей Ермак

Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» на страницах издания в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter.

«Орден Мазепы?» — иронизирует Сергей И., рассуждая о награде, которую намерен назначить Киев.

«Что за народ? У них всю жизнь мысль не как себе лучше сделать, а как «москалям»… [нагадить]. Даже если придется… [гадить] себе на голову, что, в принципе, и происходит», — отметил Сергей Ж.

«А когда опять [компании] откроются [в России], будут отбирать [награду]?» — задался вопросом Алексей Ю.

«Ага, типа вот вам медалька, дайте денег», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Точно. «Вы потеряли миллионы долларов. Вот вам почетная грамота. Можете на стенку повесить», — иронизирует Александр К.

«А награждать кто будет? Те, кто ещё не смотался из страны?» — недоумевает Дмитрий Р.

«Какие же они жалкие», — не выдержала Саянруж Ш.

«Так в чём выражается награда? В уважении жителей? Чиновник похлопает по плечу и скажет спасибо?..» — задался вопросом Евгений Х.

«Других забот ведь нет совсем…» — написала Надежда Ш.

«Грамоту давать будут», — отреагировал Артем К.

«А потом, когда они вернутся или передадут свои предприятия фирмам-прокладкам, отнимут награду и запишут на «Миротворец»?» — не без сарказма поинтересовался Самсон С.

«Да мы им сами награды дадим, лишь бы не возвращались. Так нет же, полезут скоро назад разными щелями, как тараканы», — добавил Александр К.

«Медалька взамен прибыли. Ну что, равноценно», — смеется Ира Д.

«Награду? Медальку, что ли? А может, Украина хочет возместить убытки этим фирмам?» — спросил Alex S.

«Так эти компании сказали, что уходят на месяц-полтора. Награду потом отнимать будут?» — не понимает Сергей Н.

«Потом некому их будет отнимать», — ответил Сергею Н. Alexander B.

«Через месяц награду надо будет сдавать?» — также смеется Ринат.

«Им… [конец], а они о медалях думают…» — не выдержал один из участников обсуждения.

«Глава офиса Зеленского Андрей Ермак анонсировал новую награду мира ушедшим из России компаниям. Подробностей он не раскрыл. Вот сразу видно колониальное мышление. Почему Ермак думает, что если он готов ради бус на всё, то и другие будут рады поступить так же?» — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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