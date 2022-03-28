После начала специальной операции России на Украине с глобального рынка исчезло, по предварительным данным, около 3 млн баррелей нефти в сутки, что стало одним из наиболее острых дефицитов с 1970-х годов. На долю России приходится около 10% всей мировой добычи нефти. В стране добывается более 10 млн баррелей в сутки, на экспорт же — прежде всего в Белоруссию, Китай и страны Организации экономического сотрудничества и развития — идет 5 млн баррелей в сутки и 3 млн баррелей нефтепродуктов, пишетЛутц Килиан иМайкл Д. Плантев вышедшей 22 марта статье для Федерального резервного банка Далласа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эксперты банка, входящего в Федеральную резервную систему США, отмечают, что, как показывают предварительные данные, в поставках нефти из России произошел определенный срыв, который в будущем может стать еще более значительным, в связи с чем неудивительно, что после начала спецоперации цена на западно-техасскую среднюю нефть взлетела до отметки приблизительно в $120 за считаные дни. Тем не менее, как показывают данные компании Energy Intelligence, экспорт нефти России сократился не столь значительно, как предполагалось ранее, а само падение произошло одновременно с падением цены 8 марта.

Отныне российская нефть, которая по-прежнему отправляется через порты на Балтийском и Чёрном морях по значительным скидкам, доставляется не на перерабатывающие заводы, как было прежде. Напротив, торговые дома закупают нефть и складируют ее в странах Европы, откуда они впоследствии смогут продавать ее в обход санкций. Покупка нефти для хранения не запрещена в рамках нынешнего санкционного режима.

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Если раньше дефицит нефти возникал в связи с внутренней нестабильностью в нефтедобывающих странах или из-за вооруженного конфликта, приводившего к уничтожению нефтедобывающей инфраструктуры, то теперь дело в нежелании финансовых институтов поддерживать подобные операции. Более того, ставки на танкерную перевозку российской нефти достигли рекордных отметок из-за давления, которое общественность оказывает на нефтяные компании, а также страха перед санкциями и возможными инцидентами с кораблями в Чёрном море. Подобные последствия оказались по большей части неожиданностью, поскольку США и ЕС специально вывели поставки энергоносителей из-под действия своих запретительных мер.

Нынешние события отличаются также от исторических примеров тем, что сокращению экспорта газа в Европу предшествовало «сокращение» поставок в Европу природного газа, который используется для отопления домов, выработки электроэнергии и в промышленности. Например, это сырье играет ключевую роль в производстве удобрений. В результате выросла и мировая цена на СПГ.

Может показаться, что страны Европы могли бы смягчить последствия нехватки природного газа и нефти, отсрочив консервацию угля и атомных электростанций, но регион также зависит от России в плане поставок угля на 40% и, что более важно, природного и обогащенного урана.

Наконец, последствия российской специальной операции на Украине не ограничиваются исключительно энергетическими рынками. На долю России и Украины приходится до 29% мирового экспорта пшеницы. Срывы этих поставок из портов Чёрного моря, обостренные финансовыми санкциями против России, чреваты тем, что предложение пшеницы и других злаков будет ограничено и в нынешнем году, и последующих. Сокращение поставок вместе с дефицитом удобрений, получаемых из природного газа, приведет к значительному росту цен на продовольствие и поспособствует дальнейшему замедлению экономического роста, вызванному высокими ценами на энергоносители. Нынешний кризис также подталкивает рост цен на сырье и металлы, экспортируемые из России.

Каким образом можно минимизировать этот дефицит?

В частности, проблему с нынешним дефицитом нефти можно решить, если бы Китай стал закупать российскую нефть, продающуюся с большой скидкой, вместо закупки дорогой нефти на глобальных рынках. Однако в ближайшее время значительное увеличение импорта нефти из России в КНР маловероятно. Резервные мощности нефтепроводов, соединяющих Китай с Россией, очень ограничены, и неясно, где Китай будет закупать нефтяные танкеры, необходимые для доставки большего количества нефти в Китай, и по какой цене.

Government.ru Нефтепровод Россия — Китай

Одним из решений также стало бы увеличение объемов добычи в других регионах. Одной из причин, по которой энергетический кризис 1990 года привел лишь к небольшой рецессии в США, стало решение Саудовской Аравии нарастить добычу, благодаря чему удалось избежать больших шоков.

Однако Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже дали понять, что на этот раз они не будут оказывать Западу помощь. Такое решение показывает то, что Россия и страны ОПЕК наращивают стратегическое сотрудничество между собой, а также что ОПЕК обладает лишь ограниченными резервными добывающими мощностями. К тому же нарастить добычу не могут и США, в которых добывающие нефть из сланцевых месторождений компании столкнулись с рядом сложностей.

Одни только более мелкие частные компании не смогут дать нужный результат в масштабах, необходимых для воздействия на цены на нефть, и даже в наиболее благоприятных обстоятельствах им на это потребуется не менее полугода. Кроме того, сланцевая нефть является легкой нефтью и не может заменить более тяжелую российскую нефть.

Администрация Байдена стремится заключить новую сделку с Ираном, желая в обмен на отмену санкций добиться от Тегерана увеличения добычи и экспорта иранской нефти. Однако даже если бы эта сделка была заключена, наращивание добычи иранской нефти шло бы медленно, а увеличение было бы намного меньшим, чем дефицит, который, вероятно, пришлось бы покрывать. Такой же вывод можно сделать в связи с недавними переговорами США с Венесуэлой.

Таким образом, остается лишь использовать стратегический запас нефти, но считать такой вариант рабочим можно лишь в краткосрочной перспективе. Гипотетически США могут направлять из своего стратегического нефтяного резерва до 4,4 млн баррелей нефти в сутки, но только в течение примерно трех месяцев. И по прошествии этого срока возможны поставки из этих запасов, но в гораздо меньшем объеме.

После начала операции РФ на Украине администрация Байдена одобрила использование 0,5 млн баррелей в сутки из этих запасов на протяжении двух месяцев. Однако такой шаг со стороны США, как и обещания других стран последовать примеру Вашингтона, кажется, оказал незначительное влияние на глобальные рынки.

Таким образом, если дефицит российской нефти не удастся компенсировать, стоит ожидать дальнейшего роста цен, которые сохранятся на высоком уровне на протяжении длительного периода времени.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

То, насколько нужно будет нарастить добычу, будет зависеть от масштабов дефицита. Спрос может начать падать в связи с вызванной высокими ценами на газ и другое сырье рецессией, особенно в Европе.

Безусловно, острая ситуация с нефтью сама по себе способствует падению спроса, и для восстановления ситуации достаточно небольшого понижения цены. Показательным примером является принятое в середине марта решение Китая закрыть несколько муниципалитетов на фоне всплеска заражений COVID-19, что повышает вероятность введения более массовых карантинов в будущем. Эта новость сразу же способствовала снижению цены на нефть.

Также не исключено, что финансовые институты могут в какой-то момент возобновить финансирование экспорта российских энергоресурсов. Учитывая общественную поддержку запрета на импорт нефти из России во многих странах, которая, вероятно, будет усиливаться по мере развития специальной операции, маловероятно, что финансовые институты в ближайшее время ослабят свою позицию в отношении финансирования импорта нефти из России. Однако есть признаки того, что некоторые страны-импортеры нефти изучают альтернативные схемы платежей, которые позволяют избежать использования торгового кредита, действующих финансовых санкций или полагаться на альтернативные валюты.

Наконец, экономические последствия продления нефтяного эмбарго против России могут вызвать политическую реакцию в России. Неясно, как долго Россия сможет поддерживать свою экономику без крупных валютных поступлений, особенно с учетом того, что Запад заморозил резервы российского Центрального банка за границей.

Более широкие последствия для экономики

Есть три основных последствия для мировой экономики. Во-первых, российская операция на Украине будет иметь далеко идущие последствия для перехода энергетики на возобновляемые источники. Масштабы срыва энергоснабжения достаточно велики, чтобы заставить европейские страны приостановить свои планы по отказу от ископаемого топлива в интересах сохранения экономической активности. Аналогичным образом усилия по сдерживанию добычи нефти и газа в таких странах, как США, возможно, придется пересмотреть в связи с сохраняющимся глобальным дефицитом.

Во-вторых, рост мировых цен на топливо, электроэнергию, природный газ и продукты питания, а также сбои в цепочках поставок, вызванные непосредственно операцией на Украине и косвенно санкциями против России, будут поддерживать инфляционное давление в 2022 году.

В-третьих, если до конца 2022 года большая часть экспорта энергоресурсов России будет снята с рынка, глобальный экономический спад представляется неизбежным. Такое снижение темпов экономического роста может оказаться более продолжительным, чем в 1991 году.