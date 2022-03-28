В прошедшем внеочередном саммите лидеров НАТО принял участие и президент Турции Эрдоган. По итогам саммита было опубликовано совместное заявление. В заявлении саммита НАТО, по которому в турецких социальных сетях были даны разные оценки, на первый план были выдвинуты следующие положения:

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы полны решимости противостоять попыткам России разрушить основы международной безопасности и стабильности. Мы призываем Россию и Беларусь к ответу. Мы самым решительным образом осуждаем российскую интервенцию на Украину. Мы призываем Путина немедленно прекратить эту войну и вывести свои вооруженные силы с Украины. Мы призываем Беларусь прекратить свое пособничество. Нападение России на Украину представляет угрозу глобальной безопасности. Мы повысим нашу готовность к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам. Во время нашей встречи в июне в Мадриде мы примем еще больше решений. Применение Россией химического или биологического оружия недопустимо и чревато серьезными последствиями».

После этого заявления в социальных сетях последовала жесткая критика.

Бывший дипломат и эксперт по внешней политике Омер Мурат публикует следующий комментарий:

@omermurat_:«И снова Байден не смог найти время для встречи с Эрдоганом на полях саммита НАТО… Те, кто не могут верно интерпретировать происходящее и преувеличивают стратегическое значение Турции… что вы скажете применительно к этой ситуации?».

Эксперт по международным отношениям Ознур Кючюкер Сирене публикует следующий комментарий:

@Sireneoznur:«Президент Эрдоган прибыл в Брюссель на саммит НАТО. Возможно, Турция никогда еще не была так жизненно важна для НАТО. Интерес к Эрдогану возрос».

Nato.int Саммит НАТО в Брюсселе. 2022

Преподаватель университета Озкан Аксой публикует следующие комментарии:

@by_ozkan050: «НАТО — это марионеточная организация США. Она заявит все, что США ей приказали заявить, это факт. Украину использовали как инструмент. Так же как Россия устроила засаду США в Афганистане и из-под полы кормила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь и США втянули Россию на Украину и будут из-под полы кормить Украину».

@by_ozkan050:«Безусловно, так же как пострадали от этого обычные люди в Афганистане, так и сейчас в России пострадают невинные люди. На главной картинке победителем станут США, потому что, если они обрубят России руку, она забьет гол их главному сопернику — Китаю. Я думаю, что США теперь главным своим конкурентом видят Китай, а не Россию».

@by_ozkan050:«Но, помимо всего прочего, мир столкнется с проблемой поставки сначала энергоносителей, затем продовольствия и, наконец, сырья. Например, в Турции ожидается еще большая безработица. Сегодня мы производим футеровку, но еще до того, как смогли ощутить настоящий эффект от этого, появился дефицит стали».

Журналист, публицист Ибрахим Карагюль публикует следующий комментарий:

@ibrahimkaragul:«В центре внимания на саммите НАТО в Брюсселе был Эрдоган. Обсуждалось предложение Турции. НАТО, США и Европа хотели войны. Турция настаивала на мире. ТУРЦИЯ МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ МИРОВУЮ ВОЙНУ!».

Пользователь по имени Мустафа Али отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@Ali16586970:«Это точно Турция обеспечит мир? Или они попытаются втянуть Турцию в этот водоворот войны? Вешайте эту лапшу на уши своим читателям, наивным, как овцы… Где бы в мире ни возникали проблемы, это правительство, проворачивая свои хитрые делишки, создало нам проблемы… Сколько миллионов сирийцев в нашей стране… Теперь же они будут втягивать нас в войну на Украине…».

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

Пользователь с ником Gözcü публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@Gözcü_36: «Не будет никакого мира, этот конфликт продлится месяцы и годы. Лишь бы только эти конфликты не переросли во Вторую мировую войну. На этот раз НАТО не захочет договариваться с Путиным. Никто не пойдет на уступки друг другу».

Полковник в отставке Бирол Йорюк публикует следующие комментарии:

@Albay_Birol:«Совместное заявление стран НАТО есть не что иное, как повторение лживой пропаганды глобального империализма, возглавляемой США. Из фразы «Россия угрожает глобальной безопасности» следует понимать, что Россия, вероятно, вставляет палки в колеса глобальных империалистических интересов».

@Albay_Birol:«Вы только вдумайтесь в это предложение: «Беспричинная война России против Украины». Серьезно? Сначала все предпосылки для этого были созданы Западом, и как после этого они еще могут составлять такое предложение?!».