На фоне роста цен в Европе многим британцам приходится выбирать между покупкой еды для детей и оплатой отопления в доме. Об этом 27 марта сообщает Sky News. Отмечается, что страну накрыл кризис стоимости жизни, который, вероятно, усугубится в апреле.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

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Сообщение Sky News обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/72».

«Странно, но лично мы никакого злорадства не испытываем. Они сами себя угробили. И ведь это только начало», — комментирует новость телеграм-канал «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Добро пожаловать в реальный мир, господа англичане», — пишет Ирина К.

«Друзья живут в окрестности Лондона. Ничего даже близкого пока нет. Но топливо подорожало, конечно», — в свою очередь отметила Екатерина B.

«Жалко простых людей, которых загнали в угол», — отреагировала Антонина Л.

«Больше санкций», — с сарказмом отреагировал Александр, указав на то, что это, вероятно, следствие антироссийских санкций.

Gov.uk Борис Джонсон

«Как говорится, Россия ещё санкции не вводила», — подчеркнул Alex.

«И это, к сожалению, только начало… А люди, кто думал, что поставка газа и нефти [равно] вскипятить чайник и заправить машину?.. Ноль понимания, что это торможение предприятий, поднятие цен на сам газ, бензин, горячую воду и отопление…» — написал Zarub M.

«Ну не знаю, как вы, а я, пожалуй, немного позлорадствую. Не сильно. Но позлорадствую. Но не сильно», — иронизирует Х.

«Немцы пока не ощущают, т. к. платят каждый месяц определенную сумму за услуги, и потом раз в год перерасчёт приходит. Вот тогда немцы начнут просыпаться», — в свою очередь добавил DAIV.

«Спасибо правительству скажите. Они деньжатки на оружие направляют да санкции накладывают на Россию», — комментирует новость один из комментирующих.

«На Украине последние лет пять моя семья так и живет», — добавил Daniil.

«А в это время в России бензин стабилен как никогда. А… британцам надо думать сейчас, как они будут греть свои… задницы», — с юмором отреагировала Natalia.

«Пытаются РФ выставить плохой. Ради демократии надо худеть и мерзнуть», — иронизирует «Он».

Газовый счетчик с приемом пластиковых карт для оплаты. Великобритания

»Таким образом они сеют ненависть к русскому народу и президенту России», — также в свою очередь пишет Ksenia S.

«Спасибо Байдену», — написал Alsu T.

«Пусть благодарят хозяина за океаном, просят у него газ и нефть. Он им пообещает всё что угодно», — прокомментировал Роман.

«Вот я одного не пойму: санкции против кого ввели? В России всё хорошо. Нас только пугают этими санкциями…» — смеется Сергей К.

«А мы так и жили на Украине последние 20 лет…» — подытожил Ivan B.