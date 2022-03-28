В Оренбургской области на автозаправках резко упал в цене газ. Это вызвало множество комментариев в соцсети.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

Люди, комментируя экономическую ситуацию, недоумевают по поводу роста тарифов в общественном транспорте. Подписчики пабликов соцсети «ВКонтакте» задают вопрос, когда снизится стоимость проезда после падения цен на газ. Ведь именно это топливо использует большинство коммерческих автобусов, курсирующих по муниципальным маршрутам.

Еще часть оренбуржцев вопрошает: «А на бытовой газ цены изменятся?». «Быстренько скиньте цены на бытовой газ, хватит грабить нас», — отметила Лариса Ф.

«Ещё на бензин скинули бы, вообще красота будет», — говорит другой подписчик.

Комментаторы выражают позитивные эмоции в связи с более дешевым газом на заправках. «Хоть даже по 19−15 рублей. Это уже хорошо! Вы вспомните, газ был под 30 рублей! Вот за что можно похвалить действующую власть!» — сказал Амир А.

Между тем некоторые пользователи интернета прогнозируют за спадом рост цен. В качестве аргумента они приводят то, что сейчас в России уменьшат добычу газа, запасы в хранилищах используют — и все вернется на круги своя.

Газовое оборудование для автомобиля

Ранее информресурсы сообщали, что снижение цен на газовых автозаправках произошло из-за того, что в хранилищах скопились значительные запасы топлива. Это стало следствием введенных санкций, которые применили к России из-за военной спецоперации в защиту населения Донбасса.

В Оренбургской области на отдельных заправках стоимость литра газа упала с 25 рублей до 11.

Вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов в телеграм-канале подчеркнул, что сейчас меняются логистические цепочки и мировые цены на сырье. Оренбургская область поставляет на мировой рынок нефть и газ, зерно и подсолнечник, строительные материалы и многое другое. Поэтому неудивительно, что сейчас цена внутри страны начинает снижаться за счёт правильных заградительных действий российского правительства и той прибыли, которую компании получают на внешнем рынке.

«Это правильные экономические законы! Уверен, что тенденция к тому, что один и тот же товар будет стоить дешевле внутри страны и дороже на внешних рынках, будет только набирать обороты. И от этого, конечно же, будет выигрывать население нашей области и страны», — резюмировал он.