Едва ли не с самого начала специальной военной операции на Украине итальянские СМИ сообщают о больших потерях в российской армии, нехватке у неё боеприпасов, успешных действиях украинских сил. При этом данные чаще всего берутся из Киева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

La Repubblica в этот раз пишет о «напуганных голосах» российских солдат, якобы перехваченных хакерскими группировками, со ссылкой на New York Times. По мнению журналистов, записи радиоэфира доказывают отчаянное положение армии России, оставшейся без боеприпасов в первый же день операции.

В ответ пользователи соцсетей напоминают журналистам, что если верить западным СМИ, то российские войска давно должны были закончиться, а украинские силы — перейти в наступление.

«1 — бабушка с отравленным тортом, 2 — неизлечимо больной Путин, 3 — дефолт, 4 — ядерная угроза, 5 — украинский снайпер убивает россиян, 6 — лаборатории химического оружия, 7 — русские солдаты плачут и зовут маму, 8 — сотни российских танков уничтожены, 9 — солдаты без еды и газа. Скажите, а почему Зеленский ищет помощи? С учётом того, как обстоят дела, через несколько недель произойдёт перелом, украинцы захватят Москву и накажут Путина?» — перечислил последние тезисы СМИ «свободного мира» Винченцо Н.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Два дня назад прочитал, что у россиян осталось минимум два дня до того, как у них закончатся боеприпасы, поэтому с сегодняшнего дня стрельбы не должно быть», — отметил Алессандро К.

«Эта безумная потребность заставить меня поверить, что Россия в беде, кажется мне супермегаобманом. Говорят только о погибших российских солдатах, разрушенных зданиях, а о ситуации в украинской армии никогда не упоминают», — добавил Алессандро Ч.

«Всегда факты, никогда ни капли правды. Всё, чтобы оправдать этот режим, который приведет нас к беде», — Франческо К.

«У них настолько не хватает еды, что, как сообщает японская пресса (совсем не пророссийская), русские раздают еду мирным жителям в контролируемой части Мариуполя (источник Japan Times)», — Роберто Л.

«Да-да, мы в это верим», — Анна А.

«Из того, что СМИ рассказывают нам об этой войне, я понял, что русские — это несколько беглецов, у которых угнали танки, закончились еда и бензин и которые заблудились посреди шоссе… сколько дезинформации!» — добавил Секко М.

Mil.ru Выдвижение танкового подразделения в Киевской области в ходе проведения специальной военной операции на Украине

«Новости La Repubblica следует интерпретировать с точностью до наоборот. Так, если они говорят, что русские обороняются, значит, они успешно наступают», — Джанкарло А.

«Может быть, это украинцы, потому что многие из них тоже говорят на русском языке», — предполагает Самуэле П.

«Но если они также привозят гуманитарную помощь населению занятых территорий, как может быть, что у них нет ничего? Я мало верю в эту информацию, мне много известно о пропаганде», — заметил Марио Саверио Д.

«Если это всё правда, я бы предложил Сан-Марино не упустить прекрасную возможность расширить свою территорию», — заключил Роберто К.