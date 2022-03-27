Решение видеохостинга YouTube удалить канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), после того как на нём был опубликован видеоролик с розыгрышем министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

»Двое чуваков нагнули всю Великобританию! Крутые», — пишет Дмитрий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что YouTube поступил несправедливо, ведь пранкеры не сделали ничего противозаконного.

«Молодцы, ребята. Хорошее дело делаете!» — обращается Анна В.

«Молодцы, парни! Показали всему миру, какие тупицы у власти англосаксов! Министр обороны Великобритании оказался куда тупее, чем я рассчитывал», — отметил Светлана Л.

«YouTube превратился в военную пропагандистскую площадку между Россией и Западом. YouTube отныне не просто сайт, а настоящее оружие, которое находится в руках англосаксов», — написал Дмитрий Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что правящая верхушка Великобритании оказалась, судя по всему, в бешенстве после публикации этого розыгрыша, поэтому канал пранкеров был не просто заморожен, а буквально удалён.

«Правда глаза колет! Великобританцы такой шлак умудрились поставили на высокие должности, что такое стыдно кому-то показывать. Неудивительно, что Лондон приказал закрыть канал Вована и Лексуса», — пишет Александр А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

Часть людей полагает, что британские министры сами оказались в дураках, ведь никто за язык их не тянул.

«Велика беда. Какой-то лох из британского министерства оказался в дураках, а виноватыми в этом назначили Лексуса и Вована? Офигеть! Вот она — свободная Европа, что тут ещё сказать? Свобода слова, только наоборот», — отмечает Кристина О.

«Правда глаза колет, вот и удалили. Если бы Великобритания следовала принципам свободы слова, то этот видеоролик не трогала, а попёрла бы придурковатого министра из своего кресла», — указывает Лиза Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Великобритании следовало бы уволить своих министров, а не бороться с шутниками в интернете.

«То есть эти британские лавочники не уволили своих дебиловатых министров, а снесли канал на YouTube, который показал, насколько дебиловатые и лицемерные политики в мелкобритании. И эти дегенераты учат нас жить? Впаривают про какую-то там свободу, хотя сами ей не следуют», — пишет Сергей Д.

«Каким же надо быть тупым, чтобы давать полный расклад, да ещё признаться на весь мир по видеосвязи? Такие вещи говорят лично, да и то на всякий случай в бане, где прослушка невозможна», — поделился своим мнением Валерий М.

Нашлись и те, кто уверены, что данный розыгрыш уже разошёлся по рукам, поэтому удалить его из интернета правительству Великобритании не удастся.

«Поздно уже очухались. На YouTube этот ролик будет распространяться через другие каналы, да и сама информация уже разошлась по всем соцсетям, пользователи растащили», — отметила Оля Т.

Напомним, 26 марта видеохостинг YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), после того как на нём был опубликован видеоролик с розыгрышем министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.