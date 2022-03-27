Утро многих сегодня началось с того, что они увидели в телеграм-каналах жуткие кадры, на которых нацбаты пытают и расстреливают российских военнопленных. В частности, отвратительно то, как несчастным людям простреливают ноги, что в таких полевых условиях означает долгую, мучительную смерть. Анализировать подобное без эмоций невозможно — однако необходимо. Меж тем люди (хотя люди ли? что ж, будем по привычке называть их так), которые записывают и запускают в массовый доступ подобные видео, исходят, вероятно, из двух предпосылок.

Давид Рейкарт. В кругу демонов. 1650-е

Первая — это удовлетворение собственной пигмейской сущности. По разным данным, зверские пытки устроили те, кому не удался фланговый удар по российским военным в районе Харькова. Задачу черти не выполнили и решили отыграться на тех, кто не мог оказать сопротивления. Аналогичным занимаются некоторые бесики из теробороны, которые грабят, расстреливают мирных людей, находя для того предлоги. Это абсолютная банальность зла и тотальная повязанность злом.

Предпосылка вторая заключается в том, что черти стараются запугать тех, кто сражается на Украине с другой стороны. Мол, смотрите, что вас здесь ожидает. На самом деле, кого-то, возможно, и устрашит подобное, но большинство скорее придёт в ярость и справедливо захочет отомстить. И вот тут возникает вопрос: надо ли в принципе распространять подобные материалы в России? Будет ли это иметь мотивационный эффект? Увеличит ли, к примеру, число добровольцев?

Скорее да, но важно, очень важно понимать следующее: ни в коем разе нельзя уподобляться зверью. Не хочется сыпать книжными банальностями, но борющийся с чудовищами их методами сам рискует стать чудовищем. Победить же в этой битве может лишь тот, на чьей стороне правда. Моя глубокая уверенность состоит в том, что в 1945-м наша армия, выступавшая под Красным Знаменем, являлась Армией Света, которая в конечном счёте разбила Тьму.

Андрей Репин ИА REGNUM Знамя победы

А всё в этом мире, сколь старомодно и странно подобное бы ни прозвучало, сводится к противостоянию Света и Тьмы, Добра и Зла, а поле битвы, как писал классик, — душа и сердце человеческие. Мы не можем и не имеем права уподобляться бесам, которые нарушают не только Женевские конвенции, но и в принципе любые моральные нормы. Это разрушит нас изнутри. И я в ни в коем разе не хочу идеализировать военные действия и людей на них — я лишь говорю о том, что для победы над злом важно лишить его и визуализации, и паблисити.

Украинская сторона же занимается прямо противоположным. Ведь никогда нельзя забывать, что у власти на Украине — во всяком случае, на видимой стороне власти — шоумены и медиаменеджеры. Те, кто руководствуется принципами «шоу должно иметь рейтинги» и «шоу должно продолжаться». Для этого необходима кровь, много крови — страх и вожделение как главные мотиваторы. К этому неизбежно добавляется эффект войны, вытаскивающий наружу самые гнусные проявления бесовской натуры.

Поэтому жуткие пытки украинских нацбатов над пленными — часть большой отвратительной матрицы, устанавливающейся на Украине. Точно такая же мерзкая часть, как и расстрелы мирных людей, которых используют в качестве живых щитов; как и позорные столбы, единственная цель которых — удовлетворение садистских наклонностей. И обязательна картинка, когда тот или иной актёр красуется на военном фоне.

Antanana Украинские националисты

Всё это — бесконечное генерирование ужасов войны, которое, по задумке медиатехнологов, должно работать на Украину, но по факту превращает её жаждущую крови часть в дикое существо, страдающее психиатрическим расстройством (или, как сказали бы раньше, обуреваемое бесами). Говорить с этим существом, конечно, надо, но лишь после принудительного курса лечения (или обряда экзорцизма).

И тут не должно быть никаких иллюзий относительно того, с кем Россия имеет дело. Иллюзии эти должны были исчезнуть ещё 2 мая 2014 года в Одессе, но если они остались, то желательно избавиться от них прямо сейчас. Потому что — внимание! — как бы сейчас это ни прозвучало, кадры на видео — не исключение, не нечто из ряд вон выходящее, а то, что нацисты творили на занятых территориях постоянно, то, что они хотели устроить на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Это их привычный образ действия, который нужен им как наркотик, как способ удовлетворения своей извращённой пигмейской натуры.

Так что повторю ранее сказанное: разговор возможен только после победы, и идти к ней надо по пути Света, ни в коем разе не уподобляясь нацистским чертям. Потому что изгнание бесов требует максимальной ясности сознания, решимости и чистоты.