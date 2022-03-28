Мэр Лондона Садик Хан принял участие в акции в поддержку Украины, которая прошла рядом с Гайд-парком. Политик призвал правительство «делать намного больше» для украинских беженцев, потому что по сравнению с другими европейскими странами за действия Великобритании стыдно.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Политик также похвалил тех лондонцев, которые принимают украинских беженцев «с распростертыми объятиями», делая пожертвования или принимая их у себя дома.

«Я полон восхищения теми, у кого место, чтобы предоставить комнату тем, кто сбежал из Украины», — сказал Садик Хан.

Часть пользователей не согласилась с мэром Лондона, они считают, что двух схем для беженцев с Украины достаточно, таким образом, правительство не бездумно принимает всех желающих, а реально предоставляет защиту нуждающимся, давая им гарантию, что они «не умрут от холода и голода» в Великобритании.

«Я думаю, что Великобритания уже активизировалась и правительство делает больше, чем некоторые. Не понимаю, чего еще вы хотите?» — прокомментировал @DammitMandy.

«Я думаю, мы делаем больше, чем достаточно! У нас у самих расходы на жизнь увеличиваются!» — написал @bainzy12.

«Да, а еще мы все можем делать больше, чтобы помочь всем, представьте себе, что будет, если все 6 миллионов внесут свой вклад», — прокомментировал @huxleya.

Среди пользователей есть те, кто согласился с политиком, отметив, что британцам должно быть стыдно за «неактивность» своего правительства, потому что другие европейские страны приняли намного больше беженцев.

«Великобритания впустила около тысячи украинцев. Ирландия, которая по численности населения представляет собой 1/13 часть Великобритании, уже приняла 12 тысяч женщин и детей. В Польше 1,5 млн беженцев», — напомнил @joeKMorris.

LLs Украинские беженцы из 2022 года, пересекающие границу с Польшей

Многие комментаторы предложили политикам показать пример и «уже сделать больше», а не бросать слова на ветер и говорить населению, что им нужно принять кого-то к себе домой.

«Точно, так пусть покажет пример и примет семью у себя дома! Я тоже думаю, он так не сделает», — написал @hooton_dean.

«Все члены правительства и мэры городов должны либо поддержать и принять к себе семью, либо у них должна быть очень хорошая причина этого не делать. Они должны показать пример», — считает @DeanTonna.

«Он богат, пусть он и поддерживает. Большинство в этой стране поставит еду превыше всего», — прокомментировал @Raggnerdrac.

«Благотворительность начинается с консерваторов», — добавил @monty_monty2.

В комментариях отметили, что Британия не бездействует, но ускорение процесса принятия беженцев без опоры на никому непонятные цифры точно поможет.

«Делайте все быстрее. У правительства есть это «число по умолчанию» — 20 тысяч: видимо, 20 тысяч заявок уже было обработано, но они еще не в стране, Великобритания тренировала 20 тысяч украинских солдат, Великобритания набрала 20 тысяч новых сотрудников полиции вместо уволенных», — написал @CraigyNdot.

Ряд комментаторов напомнили, что Великобритания в сентябре 2021 года принимала беженцев из Афганистана, при этом поток мигрантов, которые прибывали через Ла-Манш, в течение года не прекращается. Некоторые пользователи поинтересовались, кто будет платить еще и за украинских беженцев.

«У нас сейчас около 60 тысяч беженцев в четырех‑ и пятизвездочных отелях, еще 60 тысяч ожидается в этом году. Где именно они будут жить и кто за них будет платить?» — спросил @TopCat7155.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Некоторые пользователи считают, что беженцы не должны быть приоритетом для Великобритании, потому что в стране и без них проблем полно, цены на жизнь растут «со скоростью света», население беднеет.

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«Я понимаю, что это противоречивый взгляд, но я считаю, что сначала мы должны помочь сами себе, прежде чем помогать другим. У нас разваленная экономика, кризис с жильем, миллионы детей за чертой бедности и тысячи ветеранов, о которых все забыли. Но я ставлю, что богачи ничего не будут и по этому поводу делать», — написал @davies360401.

«Он должен делать больше, чтобы помочь лондонцам», — считает @Jools_Orca.

«Правительство должно защищать Великобританию от очередного роста заболеваемости ковидом, защищать Национальную службу здравоохранения и персонал», — отметил @gorml.

Напомним, ранее в марте правительство Великобритании организовало новую миграционную схему для беженцев с Украины. Британские подданные могут «спонсировать» визу для беженцев, у которых нет родственников в королевстве, и принять их в свой дом.

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