Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17» стратегических сил КНДР. Испытания состоялись 24 марта 2022 года и прошли под непосредственным руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

МБР «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, поднялась до 6248,5 км (максимальной высоты), пролетела 1090 км за 4052 секунды и точно попала в назначенную акваторию Корейского Восточного моря.

Следует заметить, что министерства обороны Южной Кореи и Японии назвали примерно такие же параметры пуска, что подтверждает официальную информацию северокорейской стороны.

В сообщении ЦТАК также сказано: «Эта сверхкрупная МБР «Хвасон-17», которая будет введена в строй и принята на вооружение стратегических сил КНДР по плану строительства государственных ядерных вооружённых сил, будет надёжно выполнять свою миссию и задачу как мощной силы сдерживания ядерной войны. Эта МБР будет последовательно контролировать угрозу ядерной войны и вызовы против Республики, наступательно реагировать на любой военный кризис и защищать безопасность Республики».

Для сравнения рассмотрим параметры пуска МБР «Хвасон-15», который состоялся 29 ноября 2017 года. Кстати, этот день, 29 ноября, стал официальным праздником — Днём Ракетной Промышленности КНДР.

Missilethreat.csis.org Hwasong-15

«Хвасон-15» пролетела 950 км за 3180 секунд, апогей (наибольшая высота траектории над поверхностью Земли) — 4475 км. Большинство экспертов оценивают дальность поражения МБР «Хвасон-15» в пределах 10 500−13 000 км.

Таким образом, «Хвасон-17» с учётом характеристик испытательного пуска имеет большую дальность, чем «Хвасон-15», что позволит ей поражать цели на всей континентальной части Соединённых Штатов.

Почему США? Кроме всего прочего, об этом прямо говорится в информационном сообщении ЦТАК, которое приводит слова Ким Чен Ына по поводу испытаний новой МБР: «Кто посмеет нарушить безопасность нашего государства, тот обязательно будет выплачивать горькую цену. Наша государственная обороноспособность будет обладать могучей военно-технической силой, непоколебимой от любой военной угрозы и шантажа, и последовательно готовиться к долговременной конфронтации с американским империализмом».

Лидер КНДР также добавил, что «стратегические силы КНДР полностью готовы к последовательному пресечению и сдерживанию всяких опасных военных попыток американских империалистов». Так что, без вариантов, речь идёт МБР, позволяющей поражать именно континентальную часть Соединённых Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Для Южной Кореи и Японии, а также для размещённых в этих странах американских воинских контингентов (28,5 тысячи человек и 55 тысяч человек соответственно) у КНДР приготовлен разнообразный арсенал тактических, оперативно-тактических, меньшей и средней дальности баллистических и крылатых ракет в обычном и ядерном оснащении.

Если говорить про Южную Корею, то на случай войны в отношении неё у КНДР разработаны совершенно конкретные оперативные планы. Они, в частности, предполагают захват Сеула, столицы Республики Корея, на третий день с начала боевых действий на Корейском полуострове, а захват всей территории Южной Кореи — в течение семи дней. Что важно: применение ядерного оружия КНДР будет непременным условием.

Следует заметить, что МБР «Хвасон-17» впервые была показана в Пхеньяне 10 октября 2020 года на военном параде, посвящённом 75-летию Трудовой партии Кореи. Внимание сразу привлёк показанный впервые подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) на 11-осном шасси со сверхтяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой. Единственно, эксперты полагали, что данная МБР получит название «Хвасон-16», т.к. предыдущая МБР была «Хвасон-15».

Уже тогда возникли предположения, что «Хвасон-17» может доставить ядерную боевую часть массой от 2 до 3,5 тонны в любую точку континентальной части Соединённых Штатов. Однако больше всего американцев обеспокоили увеличенные размеры этой МБР, которые могли свидетельствовать о наличии нескольких боевых ядерных блоков, дополнительных ложных целей и средств преодоления ПРО США.

Надо заметить, что американские военные эксперты достаточно критично относятся к потенциалу противоракетной обороны Соединённых Штатов даже по защите от удара межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи, не говоря уже о ракетах России или Китая.

Нет большого оптимизма и в оценках американских военных. 24 марта 2022 года в комитете по вооружённым силам Сената США был заслушан генерал ВВС США Глен Ванхерк, командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны.

3d U.S. Infantry Regiment «The Old Guard» Глен Ванхерк

Генерал заявил, что Соединённым Штатам необходимо развернуть свои системы противоракетной обороны следующего поколения вовремя или раньше, чтобы идти в ногу с растущими ракетными возможностями Северной Кореи: «Забегая вперед, я действительно верю, что они могли бы превзойти мой [противоракетный] потенциал и возможности. Вот почему крайне важно, чтобы перехватчик следующего поколения был развёрнут вовремя или же с опережением сроков».

В настоящее время на континентальной части территории США размещено 44 перехватчика (противоракеты) наземного базирования, а 20 перехватчиков следующего поколения должны быть поставлены к 2028 году.

Стратегия военно-политического руководства Северной Кореи выглядит достаточно логично. Страна целенаправленно создаёт внушительный и весьма разнообразный ракетно-ядерный потенциал. При этом межконтинентальные баллистические ракеты, способные поражать цели в любой точке континентальной части США, нужны КНДР именно для ядерного сдерживания Соединённых Штатов.

В случае развязывания американцами военного конфликта на Корейском полуострове им уже не отсидеться за океаном. КНДР гарантированно нанесёт ядерный удар по континентальной части США. Есть основания полагать, что американский истеблишмент вряд ли согласен разменять Сеул на Вашингтон или же на Нью-Йорк.

Как на днях выразился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: «В этом смысле правы те аналитики, которые говорят, может быть, несколько цинично, но тем не менее, что создание ядерного оружия предотвратило огромное количество конфликтов в XX и XXI веке. Это правда. На самом деле это так».