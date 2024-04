Заявление президента США Джо Байдена о том, что «Путин не может оставаться у власти», в Грузии расценили как анонс предстоящей «Regime Change» в России. Коротким постом на информацию с сайта aol.com на своей странице в соцсети Facebook откликнулся грузинский аналитик З.А. Тему подхватили другие пользователи соцсетей и высказали свои предположения. В кого-то слова американского президента вселили надежду, но немало нашлось скептиков и критиков самого Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Да, анонсирует, но у его (Байдена) анонсов есть сила?» — засомневалась пользователь Н.Ш.

«Время покажет, узнаем в конце года», — предсказал инициатор обсуждения темы.

«Да знаем мы, что ты не счастливчик, Байден», — усмехнулась в ответ на предсказания президента США М.З.

«Да что вы говорите? Уже опровергла американская администрация, мол, не собираемся мы менять (власть в России). Поверить, как вы думаете?» — поинтересовалась С.А.

«Пусть лучше не говорит ничего больше. Ведь разбомбили сегодня Львов, в 300 километрах от Байдена. Наверное, в ответ на эти его слова», — заметила М.Б.

«Проснулся старый Джо?» — с надеждой отозвалась М.М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Это из сказок о быке и хвосте», — отрезал в ответ М.Г.

«Нет, напрасно такие заявления не делаются!!» — заключил Г.Е.

«Белый дом уточнил — никакой «смены режима» не имеется ввиду. The president’s point was that Putin cannot be allowed to exercise power over his neighbors or the region. He was not discussing Putin’s power in Russia, or regime change. США давно уже на подобные вещи денег не тратят. Потому что смысла не имеет. Это сами россияне должны решить, хотят они Путина или нет», — пояснил в ответ надеющимся на реализацию слов Байдена пользователь И.М.

«И ты веришь их публичным заявлениям?» — иронично ответил автор поста.

«Думаю, у них (США) давно такая политика. Тот период, когда СССР и США состязались друг с другом, кто посадит своего диктатора, остался в прошлом. Просто смысла не имеет, если не изменятся настроения народа. Не будет Путина, будет Путин-2, и так далее. Вот если они на Украине проиграют и народ изменит мнение из-за санкций, тогда другое дело», — пояснил И.М.

«Тогда уже можно нажать на кнопку», — заметил автор поста.