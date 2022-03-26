Газпром представит понятную прозрачную систему, как оплачивать российский газ западным потребителям. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В течение недели, а точнее уже фактически в течение оставшихся четырёх дней Газпром должен осуществить контакты и разработать понятную прозрачную систему, как это можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, ну, а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», — сказал Песков.

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Заявление пресс-секретаря президента России обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Что именно надо разрабатывать? Счёт рублевый в банке одобряют столько времени?» — с сарказмом поинтересовался «К».

«Я как понял… решают, сколько будет стоить газ для недружественных нам государств, а потом будут решать курс рубля в отношении к евро или к доллару, по какой цене они будут покупать наш рубль!!!» — ответил ему («К») Геворг Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

«Они не могут купить рубли из-за своих санкций. А обойти свои санкции им религия не позволяет», — пояснила Маргарита, отвечая на комментарий «К».

«Только за рубли или за золото, иначе они сожрут, это их правила, их система, и мы к ней привязаны. Её ломать нужно, пускай у них будет дефицит, так же пусть будет с зерном, с лесом, с металлами… Им можно расплачиваться и покупать в своей валюте, а нам — нет?» — отреагировал Дима.

«Уверена, схема уже есть. Но помучить «партнёров» ожиданием — сплошное удовольствие», — смеется «Радистка Кэт».

«Точно. У нас Путин любит всё смаковать. Это бандерлоги сразу все санкции выдают… Наш подождёт… Потом шлёп всем по лбу. Настоящий стратег», — смеется Irina.

«Картой «Мир» пусть платят», — иронизирует «Za наших».

«Через Центральный банк ДНР надо их заставить проводить сделки…» — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Схема такая: скачиваешь приложение «Сбербанк-онлайн», открываешь счет «Сохраняй-ка», нажимаешь кнопку «Оплатить газ», включаешь ежемесячный автоплатеж. Становится тепло и светло», — иронизирует Procrustes.

«А что тут разрабатывать?! Компания, желающая купить нефть, газ, лес, продовольствие в России, привозит в Центробанк РФ золото или платину и на её стоимость по курсу ЦБ РФ получает на свой эскроу-счёт, открытый в Сбербанке, сумму в рублях. После заключения контракта сумма со счета списывается и товары передаются покупателю. Всё! Это же элементарно!!!» — написал «АК».

«Наш газ — наши правила», — пишет 34 679.

Gazprom.ru Газ

«Грузовиками наличку возить будут», — пошутил Дмитрий.

«Не… [делай ошибки], Газпром. Раз уж сказали в рублях, топи до последнего», — призвала Tasha.

«Рубли они, конечно, покупать не захотят. У них сейчас пока ещё стадия отрицания. Ну, тогда бартерный обмен — вы нам самолёты и запчасти для самолётов, а мы вам — газ», — подытожил Андрей.

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