Ряд западных ученых преимущественно из англосаксонских стран выступили с заявлением против прекращения сотрудничества с их российскими коллегами. Заявление было сделано после прекращения финансирования государственным агентством исследований и инноваций Великобритании грантов на проекты с участием ученых в России на общую сумму в десятки миллионов фунтов стерлингов, сообщает РБК.

Федор Самусев. Раздумья, поиски (фрагмент). 1969

Осуждая российское руководство и поддерживая антироссийские санкции, западные ученые заявляют, что прекращение научных контактов «стало бы серьезным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей».

Более лицемерной позиции трудно себе представить. Поставив себе на службу значительный сегмент российской науки, западные институты не хотят лишаться ни инструментов влияния на нее, ни источников информации.

Прямое финансирование российских ученых правительством Великобритании и других стран ставит их в прямую зависимость от «грантодателей» и заставляет не только делиться научными знаниями, но и следовать в фарватере их политики. Фактически, речь идет о колонизации российской науки, когда условно «за бусы» разбазаривается отечественный научный потенциал. Пресловутая «утечка мозгов» осуществляется не только за счет физической эмиграции российских ученых, но и через их участие в совместных проектах за счет западных грантов. Зависимость отечественной науки от иностранных центров ведет не только к её деградации и коррумпированности, но и мировоззренческим изменениям у многих ученых. Получая иностранные гранты, они вынуждены подстраиваться под требования «грантодателей» не только в своей научной работе, но и в политических взглядах, в «ценностях», как это называют на Западе. Фактически, они начинают работать уже не в интересах России, а иногда и прямо против России. Известное выражение «кто платит, тот и заказывает музыку» вполне применимо в отношении части российских исследователей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Вепхвадзе. Перспектива. Молодые ученые. 1981

Именно об этом беспокоятся их западные коллеги, говоря о серьезных препятствиях для множества западных и глобальных интересов и ценностей. Риски для дальнейшего формирования пятой колонны в российском научном мире и утеря доступа к важной информации — вот точная расшифровка опасений, изложенных в лицемерном заявлении западных «партнеров» по науке.

Прямое финансирование российских исследователей иностранными государственными и окологосударственными структурами является не единственным инструментом влияния и подчинения отечественной науки. До недавнего времени от соискателей научной степени, как кандидата, так и доктора наук, Министерство образования и науки РФ требовало публикации, учитываемые западными наукометрическими базами Scopus или Web of Sience. Соискатели, особенно по общественно-политическим специальностям или связанной с тематикой международных отношений и регионоведения были просто вынуждены проявлять комплиментарность к «западным ценностям» независимо от своих действительных взглядов и часто вопреки научной честности.

Николай Ульянов. Выполнение тестов в лаборатории. 1951

Недавно это требование было отменено Минобрнауки, но только до конца года, так что российские исследователи вряд ли перестанут ориентироваться на западноцентричную наукометрию — эта колониальная дубинка по-прежнему занесена над их головой. Обязательное требование учета публикаций в западных центрах для защиты диссертаций должно быть отменено раз и навсегда. Только тогда отечественная наука станет действительно отечественной. Такое решение поднимет и авторитет российских научных изданий, и авторитет российской науки в целом. Порядок получения иностранных грантов для ученых, научных коллективов и институтов должен носить разрешительный характер и стать максимально строгим. С колониальной зависимостью российской науки и формированием в ней пятой колонны должно быть покончено.