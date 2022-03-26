



Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева нашей главной темой были Россия и Украина. Он один из лидеров, который лучше всех знает Россию», — об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«О его отношениях с Путиным хорошо известно. Ильхам Алиев лучше всех проанализировал эту войну. У нас была возможность поговорить об этих вопросах очень открыто и конкретно».

Тг-канал «Бакинский бульвар», канал о новостях про Карабах, регион Южного Кавказа и о важных событиях в мире, публикует эту новость, азербайджанцы пишут:

@iti_govan:«Один ведёт себя как «арбуз сатан» (прим. «продавец арбузов» про Эрдогана), другой на российской границе маринует своих граждан».

Эмир другого мнения и пишет об этом в чате тг-канала «Эривань», канала, который пишет о новостях, культуре Азербайджана и бывших ханств:

@Emir 090 : «Как же хорошо, что 2 друга отлично друг друга понимают)».

Rommel: «Если Украина выстоит, она станет одной из самых авторитетных стран мира. Это многим не нравится. А Эрдоган обычный популист и демагог…»

Gago: «Простые коррупционеры и воры, как и все чиновники во всем мире».

Aida Aslanova: «Хватит говорить гадости. Молитесь за президентов и Азербайджана, и Турции».

Angel Grv: «Вот правильно и весь народ должен смотреть в ту же сторону! 🇦🇿-🇹🇷-🇺🇦-🇷🇺».

Tccb.gov.tr Встреча Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце Чанкая

В социальной сети YouTube канал «BUDROOO NEWS» публикует видеоновость. Пользователи оставили свои комментарии:

Ilqar Yehyayev:«Алиев и Эрдоган — мировые политики, и именно они диктуют условия в регионе, а кое-кто будет выполнять их условия как миленький. Таковы обстоятельства господа».

Пользователь YouTube под ником MrHGH678 не согласен с Илкаром Ехьяевым и отвечает ему:

MrHGH678: «Может вы не в курсе, как раз этот «кто-то» и диктует условия. Иначе не были бы русские войска в Ханкенди. Если Алиев и Эрдоган диктовали бы, у нас сейчас стояли бы войска НАТО и это очень не понравилась бы Путину!»

Илкар уточняет:

Ilqar Yehyayev:«Наличие миротворцев в Ханкенди было согласовано именно тремя странами: Азербайджан, Турция и Россия, так как этим был положен старт Зангезурского проекта. Миротворцы в Ханкенди временные, с открытием Зангезура они покинут регион, так как Россия тоже заинтересована в Зангезуре для выхода на Ближний Восток».

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Mubariz Resulov: «Да, на самом деле так, Ильхам Путина знает хорошо, слава богу у нас с Россией нашёлся компромисс, а у Украины с Россией не нашёлся, поэтому Ильхам заслуживает похвалы в этом деле».

Samsung Galaxy: «Да здравствует наш президент И. Алиев. Если бы не его сильная политика, с нами то же самое бы сделали. У многих слюни текут по нашей стране. Это бриллиант на Кавказе, это прекраснейшая страна с большими возможностями, в основной массе с прекрасными, благородными людьми. Посмотрите с чем нам приходится возиться, создают всяческие препятствия нам. Пусть процветают Азербайджан и Турция, которые никому зла не желают».

@NoAnalog: «Наш президент, скорее всего, является связующим звеном между Турцией и РФ. Три страны вместе координируют многие вопросы … ИМХО».

Новостной телеграм-канал «В Азербайджане» тоже публикует слова Эрдогана. Подписчики оставили комментарии:

Aslanzade, веб-дизайнер:

@shirbala: «Эрдоган заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ, так как не может позволить замерзнуть своим гражданам без российского газа. Молодец. На его месте я тоже боялся бы русских) С Путиным шутки плохи, и мудрый Эрдоган это понимает!»

Пользователь с ником Grin отвечает предыдущему комментатору:

Grin: «Он не боится русских, он понимает, что от Запада помощи нет, а экономику Турции поднимать надо, вот и чубайсы с абрамовичами, да ваньки с сашками, будут ее поднимать. Он прав, как мы, совковые, знаем русских, никто их не знает».

Stalski: «Эрдоган лучше всего знает, что делать, всегда нужно быть провидцем».

@shirbala: «Скорее Запад это сделал себе пулю в лоб! А Путин с Ильхамом и Эрдоганом будут чай пить и шашлык кушать)».

@Turan1986: «Он знает Вову и Россию лучше всех, да».

Гульнара не согласна и делится своими мыслями на этот счет:

Gulnara Canaliyeva: «Не Россию надо знать, а законы миропорядка. А законы диктаторы не знают, оттого сейчас все они в жопе, просто первая в списке Россия, а дальше все остальные пойдут на утилизацию истории. Алиев не избранный народом, как Зеленский, так что ничего он не знает. Историю пишет народ, а не политики. Не Россию надо знать, а свой народ».