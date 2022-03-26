Польша, Словения и Чехия подготовили план из десяти пунктов для оказания поддержки Украине. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Среди упомянутых пунктов значится призыв отключить всю российскую банковскую систему от SWIFT. Предлагается также перекрыть транспортное сообщение, запретить российским судам доступ в порты, заблокировать дорожному транспорту въезд и выезд в Россию и из нее.

Также предлагается ввести санкции против «всего бизнес-окружения» российских олигархов и всех членов партии «Единая Россия» и остановить действие виз для российских граждан, которые хотят попасть в Европейский союз. Кроме того, предлагается заблокировать России поставки технологий, которые можно использовать в военных целях, а также исключить РФ из всех международных организаций.

Новость обсудили на YouTube-канале издания «Страна.ua».

Chancellery of the Prime Minister of Poland Матеуш Моравецкий

"Интересно знать, как это способствует установлению мира и спасению людей? Ах да, об этом же никто и не заботится. Это соревнование — кто больше выслужится перед хозяином», — отреагировала Алена.

«Для Польши их планы обычно заканчиваются очень печально для страны. Жаль, что история их ничему не научила», — с сарказмом отметил «бобёр».

"Пункт 11: запретить поставки угля, нефти и газа в ЕС из РФ и дружественных ей стран», — иронизирует Son of Heaven.

«Не знаю, как с Польшей, но мнение Болгарии, Прибалтики, Словении и Чехии никто в ЕС не слушает. Эти страны выполняют только то, что скажут», — добавила Света К.

«Ни свободы слова, ни свободы перемещения, ни равенства, ни братства — демократия во всей красе…» — написал Vladimir P.

«Мне вообще нравится. Две страны, которые сами возникли в результате раздела двух более крупных стран, плюс Польша, которая всю дорогу живет взаймы у ЕС, указывают всему ЕС, что надо делать. Шикарно просто. Я бы понял еще, если бы это заявил Европарламент, но эти-то тут куда лезут?» — недоумевает YoshkinKot.

«Такие остервенелые санкции… ещё ни разу не вводились! Из-за Украины или нет, они всё равно бы были. Всё просто потому, что на Западе уже всё давно решили, ещё до всех известных событий. Не видел, кто бы так вводил санкции против США, например, за все их вторжения. Это значит, что против России и Белоруссии действует целый политический картель по сговору. Свобода — равенство — братство оказались маской для дурачков (Ассанж не даст соврать)», — отметил Антон Я.

«Не продавать ничего в эти страны. Без нефти, газа, еды и остальных ресурсов. Не ездить туда принципиально. И тогда Чехия со Словенией почувствуют, кто больше пострадает в холоде и голоде», — пишет Евгений.

«Применив все эти 10 пунктов, вы сделаете Россию еще сильнее и могущественнее. Она будет полагаться на свои силы, как когда-то Советский Союз», — отреагировала Виктория Ж.

«Почему они думают, что в ответ ничего не будет?! За это вполне можно остаться без углеводородов, металлов и т. п.», — добавил Олег Х.

«Польша так старается, что в конце концов напросится», — пишет Татьяна К.

«Молодцы ребята. Хотят ЕС развалить чужими руками. Лучше бы уже рубли искали — газ оплачивать…» — комментирует новость Алексей Х.

«И в ответ остаться без энергоносителей, продуктов, удобрений, металла, древесины и т. д. От своих граждан получить забастовки, в магазинах давки и пустые полки, проблемы с перевозками из-за отсутствия горючего. Отличный план! Радость от введенных санкций быстро сойдет на нет при пустом животе и холодильнике. Молодцы, позаботились о населении своих стран», — подытожил Сергей А.