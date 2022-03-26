Итальянские СМИ начали постепенную реабилитацию наиболее одиозных националистических объединений Украины. Крупнейшая газета страны La Repubblica взяла интервью у одного из лидеров полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Кухарчука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский национализм

На вопрос журналиста об идеологии движения, его собеседник отвечает, что он является украинским националистом, а не нацистом. По его словам, раньше у них был небольшой процент членов, размахивавших свастикой, но сейчас таких якобы нет, а борются они исключительно за нацию и свободу.

«Дмитрий — не тот боец, которого вы ожидаете увидеть в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он соизмеряет ответы, читает Канта и аргументирует не только базукой», — описывает Кухарчука автор Фабио Тоначчи.

Впрочем, как видно из комментариев под статьёй, его старания не увенчались успехом. Читатели напомнили журналисту, что нацистские взгляды «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не пропаганда России. Его боевики прославились настолько, что на это ранее указывали западные СМИ и правозащитники.

«Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняется в военных преступлениях, пытках, изнасилованиях и убийствах гражданского населения», — напомнил Микеле Л., прикрепив ссылку на расследование ОБСЕ.

«В 2021 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию (по инициативе России), осуждающую прославление нацизма, неонацизма и всех форм расизма. Предложение принято, несмотря на 2 голоса против — США и Украины, а также 49 стран, которые предпочли воздержаться, включая Италию и практически все страны НАТО», — сообщила Кристина П.

«Может, он читает Канта, потому что Эйхман (Отто Адольф — нацистский преступник, один из главарей СС — прим. ИА REGNUM) говорил, что всегда жил по принципам кантианской этики, конечно же, со своей интерпретацией. Могу представить, чтобы нацист сделал то же самое. Вот мы и на уровне «но он же и хорошие вещи сделал», — рассуждает Соня К.

Пресс-служба правительства Израиля Адольф Эйхман

«Просто чтобы внести немного ясности. Эти «джентльмены» являются получателями финансовой помощи из Италии. Деньги итальянского народа. Давайте вспоминать об этом, когда едем утром на работу, когда платим налоги, когда видим, как пожилой человек получает пенсию, которая не дотягивает до 500 евро, когда мы на заправке», — предложил Фарино Пакита.

«Прекрасно, La Repubblica реабилитирует нацистов только потому, что это удобно для дела. Вы отвратительны, как и все наци-фашисты, отбирающие ресурсы у итальянского государства, чтобы финансировать и вооружать украинскую армию и её нацистский батальон», — возмущается Джампьеро Т.

«Однажды вы дорого заплатите за ложь, которую пишете. Вы действительно считаете людей глупыми? Я не понимаю, почему вы продолжаете, может, потому что вас всё равно не привлекут по закону?» — вопрошает Даниела Л.

«Как вы можете ставить такие статьи? Без малейшего критического анализа? Я думаю, если бы вы взяли интервью у генерала СС, то написали бы, что он читал солдатам сказки братьев Гримм», — заметил Грегор С.

«Понятно. Больше не размахивают свастикой, хотя они продолжают резню в Донбассе, но позорный флаг уже не развевается, так что всё в порядке… Ужасно. Есть множество интервью украинцев, которые обвиняют этих субъектов в преступлениях. Но вместо того, чтобы поговорить с потерпевшими, вы берёте интервью у преступников. Вы действительно хотите реабилитировать этих убийц. Стыдно!» — пишет Мария Мариелла Т.

Mstyslav Chernov Украинские националисты. Протесты Евромайдана. 19 января 2014

«Я расстроена… Эта операция, которую проводит La Repubblica, меня очень пугает, мы в разгаре пропагандистской войны», — считает Валентина М.

«Настоящий преступник, виновный в очень длинной серии преступлений против безоружных мирных жителей, но для республики он становится героем. Позор вам всем», — заявил Даниеле П.

Читайте также:

«Мир Оруэлла» — в Италии удаляют старые статьи о нацизме на Украине

«Европейское спасибо». Как Россию отблагодарили за помощь Италии с ковидом