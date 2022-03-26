Белый дом осудил очередной запуск баллистической ракеты военными КНДР, потребовав от Пхеньяна прекратить «дестабилизирующие действия». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что испытания нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, повышают напряжённость и «свидетельствуют о том, что КНДР по-прежнему ставит свою программу создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет выше благополучия своего народа». Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

«Байден принимает решения, как слабоумный пациент с болезнью Альцгеймера, и очевидно, что мировые игроки не считают его опасным», — уверен coolhandluke603.

«ООН и Байден будут осуждать, но они слишком слабы, чтобы сделать что-то значимое, чтобы остановить это. При Байдене Америка становится слабее, а наши враги — сильнее», — негодует OneScotch.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

«Нет никаких стимулов, чтобы остановить это. Северная Корея имеет нулевую стратегическую ценность, и она полностью сдерживается, поэтому никто не будет делать ничего, кроме решительного протеста», — отвечает TrinityPatriot.

«Эта страна потратила 75 миллионов долларов, пытаясь доказать коррумпированность Трампа. В то же время коррупция Байдена общеизвестна, и ничего. Этот факт, вероятно, будет отмечен историками через 200 лет», — комментирует freedomRequiresChoice.

«Ничто больше не имеет смысла, у меня нет слов, чтобы описать ярость и ненависть, которые я чувствую. Какое будущее нас ждет?» — отвечает voteoutdirtydems.

«Будущее? У нас его нет…» — продолжает let_me_see_now12.

«Истеблишмент/СМИ могут говорить что угодно о Дональде Трампе, но при его администрации наша планета стала намного лучше и безопаснее», — вспоминает theancientalien.

«США постоянно обещают ввести санкции против Северной Кореи, но никогда не доходят до дела», — подчеркивает fortheobservations.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея и США

«США не могут напасть на Северную Корею. Вся их тяжелая артиллерия направлена на Сеул в Южной Корее. Это один из крупнейших городов планеты с населением 25 миллионов человек. Если Ким заметит, что на него что-то надвигается, он обстреляет Сеул», — объясняет sewell721.

«Уууу, они осудили С. Корею, как больно», — иронизирует cvd.

«Я чувствовал себя намного безопаснее, когда Трамп был у власти… Теперь я чувствую себя мишенью, куда бы я ни пошел. Снимаю шляпу перед Дональдом Трампом…» — благодарит spacetime270.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что продолжают работать с партнёрами для оценки ситуации и призывают «все страны привлечь КНДР к ответственности за нарушения», а Пхеньян — сесть за стол переговоров. При этом Джен Псаки подчеркнула, что «дверь для дипломатии ещё не закрыта», но Пхеньян должен немедленно прекратить дестабилизирующие действия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединённого кабинета начальников штабов, по меньшей мере один неопознанный снаряд был выпущен 24 марта Северной Кореей в сторону Японского моря. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Отмечается, что это уже двенадцатая демонстрация силы КНДР в 2022 году.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что неопознанный снаряд, выпущенный с территории КНДР в сторону Японского моря, может быть межконтинентальной баллистической ракетой.