Полиция американского штата Юта арестовала 21 человека в рамках крупномасштабной операции по борьбе с торговлей людьми. При этом агентам удалось освободить трех жертв, которых злоумышленники привлекли через социальные сети. Офис шерифа не сообщил, через какие именно соцсети проходил поиск предполагаемых жертв, однако отмечается, что некоторые из этих платформ не являются популярными.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Среди спасенных оказался 18-летний иммигрант из Гондураса, который едва знал английский и был насильно вовлечен в проституцию.

Офис генерального прокурора Юты предупредил американцев, что все больше подростков подвергают себя опасности в социальных сетях, не осознавая степень риска во время общения с доброжелательными незнакомцами, которые на самом деле опасны.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Тем временем администрация Байдена оставляет нашу границу открытой для торговцев людьми, наркоторговцев и террористов! И с этим ничего не делается!» — восклицает CMAG🇺🇸.

Whitehouse.gov Белый дом

«Организация Объединенных Наций занимается торговлей людьми, чтобы наводнить границу, всё это часть попытки развалить Америку», — отвечает scarrface618.

«Кое-что делается в Белом доме. Нынешний режим впускает кубинцев, венесуэльцев и нелегалов других национальностей без вопросов и проверок», — поддерживает washingtondemocrats_r_iconoclasts.

«Местные шерифы, как всегда, делают отличную работу, но, к сожалению, у нас есть судьи, которые сочувствуют преступникам, а не жертвам», — негодует tomallama877.

«Демократы управляют всей мировой индустрией торговли людьми и рабства, а также мировой империей наркотиков. Демократы также владеют и управляют всеми крупными технологическими компаниями социальных сетей, которые заманивают жертв», — считает redway.

«Байден и мексиканский картель делают крутой бизнес. Торговля людьми — лишь побочная работа, основной бизнес — наркотики», — предполагает mrmad.

Gage Skidmore Джо Байден

«Торговля людьми? Прямиком на виселицу. Даже без последней трапезы», — указывает conserveone1.

«Как на Земле человек может относиться к другому человеку таким образом. Это НЕ человек, вот вам и ответ…» — комментирует Sirfunman420.

«В этом виноваты отсутствие твердых законов, регулирующих социальные сети, и легкость нелегального въезда в США. Так кто-же виноват? …Байден и его мрачный вице-президент не заинтересованы в борьбе с наркотиками, торговлей людьми или нелегалами, въезжающими в Америку. Еще больше проблем от идеологии Демпартии, заражающей США», — переживает ThinkAmericaFirst.

«Когда Байден сказал, что впереди нас ждут темные дни, он говорил о своем лидерстве», — подчеркивает HarryBaals404.

«Спасибо правоохранительным органам за то, что помогают сделать нашу страну прекрасным местом для жизни. Недавно штат Южная Каролина вернул «расстрельный приговор», можем ли мы отправить туда предателей?» — спрашивает mommysoldier.

«Я бы поддержал эту позицию, если бы мы могли быть уверены, что арестовали правильного человека. Иногда тест ДНК только спустя годы доказывает, что осужденный человек на самом деле невиновен», — отвечает lemmingshotline.