В Брюсселе проходит внеочередной саммит НАТО, на котором выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик заявил, что Украина «не одна» борется с Россией, что Великобритания не будет просто стоять и смотреть на события на Украине, а увеличит поставки защитного вооружения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Сообщение, которое Путин может принять: Украина не одна. Мы объединяемся с людьми Киева, Мариуполя, Львова и Донецка. Как говорил сам президент Зеленский, украинский народ должен восторжествовать, а Путин должен потерпеть неудачу, и он ее потерпит», — сказал Борис Джонсон.

Пользователи отметили, что Борис Джонсон склонен к неправильным решениям, и он очень часто поддерживает не тех людей и не те инициативы, поэтому у многих британцев нет уверенности в нем как в лидере, подходящем для управления страной в этом международном кризисе.

«Одну вещь я так и не могу понять. Джонсон был одним из главных сторонников выхода из Европейского союза, сейчас он больше всех поддерживает Украину против России?» — отметил @DEIlayef.

В комментариях утверждают, что Украина — одна в этом конфликте, потому что участвуют в боевых действиях только украинцы, а Запад лишь обещает помочь, снабжая при этом страну исключительно оружием.

«Если сражаются только они, значит, они одни в этой борьбе. Деньги — это хорошо. Еда — это хорошо. Лекарства — это хорошо. Оружие — это хорошо. Но материальные подарки не сравнятся с борьбой плечом к плечу в траншеях, за мешками песка. Не так ли?» — спросила @aarons_ace.

«Выйдите и встаньте лицом к России. Перестаньте прятаться за спиной НАТО», — призвал @atakata101.

«Борис, им нужны войска, а не только оружие. Ты потерял все доверие», — отметил @Saxonland13.

«Я бы сказал, что физически они одни, потому что никто из их союзников не участвует в конфликте», — прокомментировал @Neil130375.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Happy Brexit

Часть пользователей считает, что заявление на этом саммите в Брюсселе ровно такое же пустое, как и все остальные заявления о помощи, которые западные лидеры раздают уже на протяжении месяца.

«Как будто он осмелится отправить туда войска», — отметил @EmanuelMashilo4.

«Конечно, они одни, никто больше не осмелится воевать с Россией», — считает @79twf.

«Борис Джонсон — премьер-министр Соединенного королевства слов, в этой конкретной ситуации», — написала @diananilssonsh.

«Оооо, посмотрите, он нашел еще один способ показаться лидером», — прокомментировал @ybotenobar.

«Украина одна, пока все остальные говорят как докладчики», — написал @Karaaly2.

Ряд комментаторов напомнил, что не весь мир против России, что у России тоже есть союзники, поэтому утверждать, что «Путин проиграет», не стоит.

«Да, Украина не одна. Но Россия тоже», — прокомментировал @a_fricana.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Борис Джонсон делает хоть что-то или делает вид, что помогает, потому что остальные западные лидеры даже не делают вид, что им есть дело до Украины.

«Нравится он вам или нет, по крайней мере, Борис делает вид, что он обеспокоен. Байден, когда его спросили, должен ли Зеленский сдать территорию для прекращения огня, загадочно ответил: «Это проблема исключительно украинская. Я не верю, что они это сделают, но это решение должны принять они сами», — напомнил @shruti_advani.

В комментариях добавили, что подобные слова «поддержки» лишь вредят разрешению конфликта, к тому же именно подобные заявления со стороны западных лидеров и привели Украину к «плачевному» положению.

«Да, кончено, они не одни. С ними слова, которые приводят к саморазрушению вместо переговоров о мире», — отметил @enissay_y.

Напомним, западные страны отказываются от введения бесполетной зоны над территорией Украины и введению своих войск на территорию конфликта.