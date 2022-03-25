Решение президента России отказаться от платежей за экспортируемый газ в «скомпрометировавших себя валютах», в первую очередь в долларах и евро, и о переходе на рубли вызвало шквал эмоций на Западе. А примечание, что это только начало, то есть следом за газом могут последовать и другие товарные группы, в первую очередь нефть и нефтепродукты, добавило страстей вокруг возможного энергетического и общеэкономического коллапса.

Виктор Корецкий. Вот наша прибыль! 1965

Решение о переводе платежей за российские экспортные поставки на рубли — необходимое и вынужденное решение. Пакет западных санкций включает в себя не только заморозку (воровство) значительной части золотовалютных резервов РФ, но и невозможность оплачивать долларами и евро российский импорт. Поскольку оплата в этих валютах неизбежно проходит через корреспондентские счета американских и европейских банков, существуют риски конфискации этих средств, даже по контрактам, связанным с поставками жизненно необходимых лекарств. США приняли решение о запрете ввоза в Россию долларовой наличности и заговорили о запрете использования металлического золота, хранящегося на российской территории. Тотальная экономическая (пока экономическая) война на уничтожение России не предполагает даже тени гуманизма. Факты создания Пентагоном на территории бывшей УССР биологического оружия говорят сами за себя.

Больше того, Вашингтон готов применить против России так называемые вторичные санкции, когда любая компания, которая сотрудничает с РФ, будет «наказана» Минфином США. Дело дошло до прямых угроз санкциями ядерной державе, второй (пока второй) экономике мира и постоянному члену Совбеза ООН — Китаю, если он не присоединится к развязанной Западом, в первую очередь США, войне против России.

Михаил Соловьев. Наша дружба крепка, как сталь. 1958

Тот же принцип применяется и в отношении российского экспорта. Наиболее откровенно выразился экс-посол США в России Майкл Макфол. Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и могут удерживать средства до окончания боевых действий на Украине, заявил он.

Таким образом, доллар и евро, ряд других валют стали бесполезными и токсичными для России. Годами говорилось о необходимости дедолларизации российской экономики, теперь она началась и неизбежно будет завершена — другого выхода, кроме капитуляции и чудовищных последствий для нашей страны, просто нет. Парадоксальным образом дедолларизация спровоцирована самими США и Евросоюзом, не только откровенно укравшими около половины российских золотовалютных резервов, но и фактически исключившими Россию из созданной ими же международной валютно-финансовой и расчетной систем.

После краткого периода растерянности ЕС пытается консолидировать свою позицию, заявляя о неприемлемости российского решения перейти на российскую валюту в расчетах за поставляемый им газ. Аргументы приводятся слабые, мол, это нарушает контракты и позволяет обойти их собственные санкции. Однако эти аргументы работают против них самих: не Россия, а Запад первым нарушил контракты, пойдя на беспрецедентное воровство принадлежащих РФ средств, не Россия, а Запад первым ввел антироссийские санкции.

Кукрыниксы. Плакат «Хорош друг!» . 1953

В действительности, при сохранении российским руководством твердой и даже в определенной степени жесткой позиции, европейские страны и ЕС в целом будут вынуждены согласиться перейти на российский рубль. Прекращение поставок российского газа в Европу означает не только резкий скачок цен — его физически нечем будет заменить. Европейские мощности СПГ уже задействованы на 50−80% в зависимости от региона, через трубопровод TANAP прокачивается лишь 16 млрд кубометров газа, при этом 6 из них остаются в Турции. Заместить около 200 млрд кубов экспортных поставок Газпрома Европа просто не сможет. Теоретически возможно увеличение поставок и через TANAP, особенно если будет проложен Транскаспийский газопровод из Туркмении (если Россия даст согласие) и будут построены новые терминалы СПГ. Но такие масштабные проекты требуют не только значительных инвестиций, но и времени.

Несколько лет и особенно зим без российского газа, даже независимо от сверхвысоких цен, Европа не переживет. Неизбежен экономический коллапс с непредсказуемыми социально-политическими последствиями, самое мягкое из которых — распад ЕС и устранение его проамериканской бюрократии.

Переход на рубли в расчетах за экспортные поставки в недружественные государства также возможен, но он не даст такого незамедлительного экономического и политического эффекта, как в случае с поставками газа. Российскую нефть трудно вытеснить с рынка, неизбежен взлет цен, но издержки для нашей страны без должной подготовительной работы будут высоки. Видимо, поэтому на первом этапе решено ограничиться газовым экспортом.

Процесс обретения Россией полного суверенитета после длительных поисков компромиссов с западными партнерами неостановим. Неизбежно и «самоочищение» России, о котором сказал В. В. Путин. Сложный и для кого-то неприятный процесс включает в себя не только «национализацию элит», бескомпромиссную борьбу с коррупцией, усиление государственного контроля за экономикой, разворот науки, образования и СМИ в сторону российских интересов вместо обслуживания интересов уже не потенциальных противников. Речь о комплексном и последовательном подходе — о национализации самой России в полном соответствии с ее Конституцией.