Берущийся рассуждать на любые темы завсегдатай различных ток-шоу доцент департамента медиабизнеса и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян предпринял попытку проанализировать причины отказа Москвы продолжать переговоры с правительством Японии о заключении мирного договора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Харакири и Курильские острова

Его статья на сайте Expert.ru пересказывает события последних дней в российско-японских отношениях. Но в ней есть утверждения, которые свидетельствуют о не совсем верном понимании автором роли бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, больше известного в нашей стране как «друг Синдзо». Он, в частности, пишет: «Если бы у власти в стране до сих пор оставался Синдзо Абэ (сумевший выстроить прекрасные личные отношения с Владимиром Путиным), то, возможно, японский премьер поговорил бы с российским президентом, после чего Москва бы «поняла и простила». Однако Абэ-сан уже почти два года, как не находится у токийского руля, а с его двумя преемниками (Ёсихидэ Сугой и сменившим его в октябре 2021 года Фумио Кисидой) отношения явно не задались».

Как уже доводилось отмечать автору этих строк, введение «жестких санкций» Японии в отношении России и, уж конечно, включение в «проскрипционные списки» самого президента РФ В. Путина было бы невозможно без согласия на это того же Абэ. Который, в том-то и дело, как при Суге, так и при Кисиде, как был, так и остается «у токийского руля», но только в роли «куромаку», как в Японии именуют влиятельных закулисных деятелей.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ

Бывший в кабинете Абэ пять лет министром иностранных дел нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида почти открыто выступал против избранной своим начальником тактики «обхаживания и ухаживания» за Путиным с целью посулами финансовой и экономической помощи склонить последнего уступить Курильские острова. Кисида, полагаю, не без злорадства воспринимал язвительные эпитеты японцев в адрес Абэ, когда его унизительная тактика заигрывания с российским президентом потерпела фиаско.

Однако реакция коллективного Запада на события на Украине и необходимость выработки японских санкций в адрес Москвы сблизили позиции прежних оппонентов: обоим не чуждо стремление отомстить Путину за унижения, которые претерпела японская сторона в расчёте на получение островов. Можно уверенно полагать, что решение распространить санкции лично на президента В. Путина поддержал, если не инициировал, сохраняющий большое влияние на японскую политику глава самой многочисленной и влиятельной фракции в правящей Либерально-демократической партии, дон этой партии — бывший «друг Синдзо».

Ибо мстительные и злопамятные японцы не прощают обид и унижений, особенно тем, перед кем вынуждены были публично заискивать. Беспрецедентно включив главу российского государства — президента Путина в список подвергнутых санкциям, Абэ как бы отплатил «другу Владимиру» за отказ отдать Курилы.