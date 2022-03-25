Вопрос, следует ли Украине отдать часть территорий для того, чтобы не лишиться государственности, должны решать в этой стране. Об этом 24 марта заявил американский президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

После саммита НАТО американскому лидеру задали вопрос, следует ли Киеву отказаться от части украинских территорий, чтобы Вооруженные силы России прекратили спецоперацию по демилитаризации Украины. Байден ответил, что решение — за Киевом.

«Я не считаю, что им придётся делать это. Но это им решать», — сказал он.

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Заявление американского лидера обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина», «Open Ukraine / УКРАИНА» и в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры.

«Джо Байден заявил, что Украина сама должна решать, нужно ли идти на территориальные уступки России. Ох уж эти намёки. Это ж надо было выбрать «союзника», который так умело кидает. С заботой…» — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Gage Skidmore Джо Байден

«Вот, поматросили Украину и бросили. Сама теперь выкручивайся как хочешь», — отметил один из комментирующих.

«Что может решить наркозависимый президент (речь о Зеленском — М .Р.) с кучкой преступников?..» — недоумевает Анна.

«Украину продолжают топить», — отметила Irina.

«Намёк на слив?..» — поинтересовалась Mariya G.

«Разрешили собачке отдать косточку», — иронизирует Денис С.

«У Украины уже нет территории, о каких уступках речь?» — задался вопросом Serg.

«Значит, что точно Крым, ДНР и ЛНР будут признаны. Мариуполь уже возвращается к ДНР… Дальше — больше», — написал один из комментирующих.

«Байден, да ты лапа. Спасибо, что разрешил…» — иронизирует Андрей.

«Когда блюдо уже съедено, дедушка говорит: «Приятного аппетита!» Может, у него эстонские корни есть?» — шутит один из участников обсуждения.

«Я это трактую так, что никто её и спрашивать не станет, — возможно, просто будет некого спросить», — добавил ToSheMin.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Пусть идет этот Байден лесом! В стране нет руководства, они давно сбежали, в стране анархия, с теми, кто там остался, договариваться все равно что с вахтером на проходной, никакой юрсилы это не имеет», — комментирует новость Ирина.

«Да с такими друзьями и врагов не надо. Как будто Украина что-то решает», — написала Irina L.

«Кошка бросила котят…» — пошутил Denis B.

«Решать теперь будет только Россия и никто иной. Что такое Украина? Где это?» — отреагировал Valery G.V.

«Байден слил. США сдали Украину», — подытожил Андрей А.