Несколько дней назад на портале Yahoo вышла статья корреспондентаЗака Дорфмана. В ней он дал высокую оценку разведывательным ведомствам США, которые оказались способны предсказать российскую специальную операцию на Украине. Однако Дорфман, сам того не ведая, вскрыл то, насколько провокационными были действия США в этой бывшей советской республике задолго до начала операции. И здесь непродуманным решением администрации бывшего президента СШАДжорджа Буша — младшего и его преемников толкать Киев к членству в НАТО все не ограничивается, пишетТед Гален Карпентер в статье, вышедшей 25 марта в The American Conservative (TAC).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка

Эксперты-реалисты давно предупреждали о том, что расширение НАТО на восток, к самым границам России отравляет отношения Запада с Москвой. И наконец эти предупреждения оказались замеченными центральными СМИ и стали с жаром обсуждаться. Признали, что попытки добиться для Киева членства в Североатлантическом альянсе, возможно, были недальновидными, даже ряд аналитиков, не относящихся к лагерю сторонников реализма и сдержанности. Но лишь сейчас становится очевидным весь размах агрессивной деятельности Пентагона и ЦРУ на Украине.

На протяжении многих лет в Кремле говорили прямо, что приглашение Украины в НАТО станет красной чертой, за которой под угрозой окажутся жизненно важные интересы России. Тем не менее дело всегда было не только в формальном включении Киева в блок НАТО. Как неоднократно указывали президент России Владимир Путин и другие официальные лица страны, действительно неприемлемым для Москвы стало бы превращение Украины в актив альянса и размещение на ее территории войск НАТО и США. Такая опасность существовала — и в конечном счете опасения Кремля подтвердились, несмотря даже на то, что Франция и Германия неоднократно блокировали предоставление официального членства Киеву.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО, Брюссель, 4 июня 2019

В последние годы появилось все больше свидетельств того, что США начали относиться к Украине как союзнику по НАТО во всем, кроме названия. Принимались такие меры, как отправка стране — прежде всего на покупку вооружений — почти $3 млрд в качестве «помощи в области безопасности». Среди поставок были противотанковые ракеты Javelin, военное же сотрудничество включало в себя совместные военные ученые американских и украинских войск, а также войск НАТО. В одной из передач, вышедших в 2019 году на радиостанции National Public Radio, целый ряд американских официальных лиц хвастали тем, насколько эти меры укрепили потенциал сдерживания Киева.

В своей статье Дорфман показывает то, насколько провокационные шаги делал Вашингтон в отношении Украины. Так, пишет он, ЦРУ «предприняло ряд тайных действий, которые помогли подготовить украинские службы безопасности к нынешнему кризису». По его словам, вскоре после того как Россия присоединила Крым в 2014 году, американское разведывательное ведомство «инициировало секретные военизированные программы обучения для украинских военнослужащих специального назначения в США и на бывшем восточном фронте Украины». (Восточным фронтом был регион Донбасса, где украинские силы пытались подавить поддерживаемые Россией силы ДНР и ЛНР.) Нынешние и бывшие сотрудники разведки явно считали эти программы особенно умными инициативами, настаивая на том, что они помогали обучить силы, лояльные Киеву, навыкам, которые позволили им оказать сопротивление России.

В одной из своих более ранних статей Дорфман писал, что после 2014 года — после того как США поддержали государственный переворот в республике против избранного «пророссийского» президента Виктора Януковича, а также после последовавшего за этим присоединения Крыма — началось значительное наращивание взаимодействия США и Украины в части разведки.

«По словам бывших официальных лиц, украинская и американская разведки даже участвовали в совместных наступательных кибероперациях против объектов российского правительства», — писал Дорфман.

Кроме того, сотрудники ЦРУ регулярно ездили на Украину в рамках работы по обмену разведывательной информацией, их украинские коллеги совершали ответные визиты в США. Дорфман также приводит слова еще одного «бывшего высокопоставленного сотрудника», который уверждал, что «во многих отношениях американо-украинские разведывательные отношения примерно так же прочны, как и сотрудничество Вашингтона в разведке практически с кем-либо еще в Европе». Этот последний комментарий косвенно относился к членам НАТО.

U.S. Army Инструктор США на Украине

Опять же США относились к Украине как к полноправному, пусть и неофициальному, стратегическому партнеру НАТО. Остается только гадать, неужели американское руководство настолько обнаглело и отупело, считая, что Москва об этой деятельности не узнает. В таком случае это серьезный просчет, если не ошибка эпических масштабов. Напротив, если сотрудники администраций Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена понимали, что Россия узнает о сотрудничестве Вашингтона и Киева в военной и разведывательной областях, значит, они сознательно пошли на эти крайне провокационные шаги.

Если провести мысленный эксперимент и представить себе обратную ситуацию, становится очевидной вся опасность выбранного Вашингтоном курса. Как бы отреагировало руководство США или американский народ, если бы Китай или какая-либо другая крупная держава начала наращивать своё сотрудничество в военной области и по части разведки с антиамерикански настроенными властями Канады или Мексики? Ответ вполне ожидаем: Вашингтон бы стал требовать от Пекина остановиться, а Оттаве и Мехико — угрожать тяжкими последствиями, если такое взаимодействие не прекратится. В уме не укладывается, почему официальные лица и представители внешнеполитических структур не могли или не хотели понять, что Москва отреагирует так же на провокации Вашингтона на Украине.

Ожидаемым образом подобное поведение в конечном счете привело к геополитическому взрыву. США и НАТО использовали Украину как пешку в стратегической игре против России и теперь исходят ненавистью в связи с решением Москвы начать специальную операцию. Реакция России, считает Карпентер, возможно, и чрезмерна, но назвать ее неспровоцированной нельзя. И больше всего за глупость руководства своей страны и поразительную наглость властей США платит украинский народ.