Президент США Джо Байден 24 марта в ходе саммита НАТО в Брюсселе объявил о новом пакете помощи Украине. Члены НАТО также договорились нарастить объемы военной помощи Украине и предоставить дополнительные системы вооружений, включая ПВО (противовоздушную оборону).

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

В свою очередь, американский лидер рассказал, что альянс предоставит украинской стороне помощь в киберзащите, а также оборудование для защиты от химического, биологического и ядерного оружия.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Президент США Байден: НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине, передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО. Вашингтон блестяще справляется с задачей затягивания конфликта без горячей конфронтации с Россией. И вроде бы насытили страну опасными ПТРК и ПЗРК, а по существу так и не помогли», — пишет телеграм-канал «Open Ukraine / УКРАИНА».

USARAK Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

«[Американцы] таки разрушат Украину своей «помощью», — отреагировала Masha.

«Ну вот, будут своими ПВО пытаться российский гиперзвук сбить. Удачи», — смеется Данила Д.

«США свой списанный металлолом спихивают на Украину, чтобы не утилизировать», — добавил один из участников обсуждения.

«Вашингтон блестяще справляется с разоружением Европы путем утилизации большого количества вооружения на Украине», — с сарказмом отметила Надежда.

«Ага, а они думают, что поставка не будет пресечена?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Заметьте, Америка всегда… развязывает войны на чужой территории. Я бы сказала, отмывает деньги за счет смертей мирных жителей других стран. Своими солдатами она никогда не жертвует…» — пишет Russkaya JRT.

«А это не считается участием в войне? Интересно», — задумалась Elvira.

«Уже пора бы им о судьбе доллара думать», — призвала Ksunchik.

«Лучше бы лекарства передали… Если правительство Украины не в состоянии помочь своим жителям… Больше было бы пользы… Да и перед Господом стыдно не будет», — написала Ксения О.

Прянишников Илларион Михайлович. Погорельцы. 1871

«Не принимайте это так уж всерьёз. Просто США сейчас начнут с этих стран вытягивать бабки, вот и всё!» — добавил Михалыч.

«Ну да, Байден пожар войны тушит бензином. Больше оружия Украине, ещё больше (сарказм)! Такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — не выдержал Sergey N.

«Жаль, что народ Украины стал жертвой алчной и продажной власти», — отметила Елена.

«Война до последнего… [украинца]», — подытожил Vaniyak.