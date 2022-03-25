В соцсетях продолжают активно обсуждать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия переведёт расчёты за поставку газа недружественным странам в рубли. Не остались в стороне от обсуждений и жители Сибирского федерального округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Судя по комментариям сибиряков, можно сделать вывод, что они восприняли это решение благосклонно.

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«Ещё всё остальное, что они у нас покупают, нужно продавать в рублях», — считает подписчица омского паблика в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Р.

«Мы многого не знаем. Наш президент ещё ни разу не попадал впросак. Придётся немного напрячься, не без этого. Но Европа «вспотеет» больше нашего, это очевидно», — комментирует санкционное давление на Россию и его обратный эффект Иван Б. «Чтобы адекватно ответить Европе, нужно было время. Вот оно и пришло», — добавляет он.

Kremlin.ru Владимир Путин

«У Европы нет другого выхода, они всё равно сразу не смогут отказаться от российского газа», — рассуждает Марианна З.

«В рублях-то сколько газ стоит?» — задаётся вопросом Сергей А.

Макс Д. считает, что решение о переводе газовых контрактов в рубли нужно было принять ещё раньше. «Это ещё нужно было сделать 20 лет назад!!!» — согласна с ним Ксения М.

«Решение, на самом деле, эпохальное. Пока у стран ЕС нет выхода, они будут покупать российский газ за рубли. По крайней мере, это перспектива лет пяти точно. В общем, я тут что хочу сказать, санкции — это никогда не односторонний процесс. И если издания западные пишут, что мы не имеем права рушить и нивелировать от них эффект, то у меня для них плохие новости — езжайте лесом», — комментирует Элли С.

«Всегда только было интересно… Запад очень любит накладывать экономические санкции на «неугодных» и, по идее, знает, как все механизмы работают. А сейчас они как-то вообще пролетели, не только сделали хуже своим гражданам, но и дали России такую прекрасную возможность», — подчеркнула Ксения Б.

Европейская комиссия

«Данное решение будет способствовать укреплению рубля!» — убеждена Галина П.

«Россия — сила!!! И с таким президентом не страшно за нашу Родину! Путин, народ за тебя!» — комментирует Сергей Л.

«Ну вот и посмотрим, кто теперь и как заговорит с Россией», — радуется Валера С.

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