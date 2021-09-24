Лидер республиканцев в комитете иностранных дел палаты представителей США и лидер целевой группы Республиканской партии по Китаю Майкл Маккол предупредил об опасности укрепления союза между Россией и Китаем, заявив, что координация двух держав создаст проблемы для США и Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Майкл Маккол. (сс) United States House of Representatives

Политик предупредил, что в данный момент российско-китайские отношения укрепляются в серьезный альянс, создавая много проблем для США, чьи дипломаты и так испытывают трудности в переговорах с Ираном и Северной Кореей.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Другими словами, нам нужно наращивать добычу нефти и возвращать производство в США. Похоже, Трамп был прав ВНОВЬ!!!» — восклицает iamgroot.

«Если вы вернете рабочие места из Китая, то вам понадобятся рабочие-мигранты из Мексики, чтобы заполнить эти производственные позиции. В Америке не хватает рабочей силы», — отвечает Cabarete829.

«Как бы больно это ни было для нашей экономики, мы должны прекратить вести дела с коммунистами. Мы не должны были начинать это с самого начала», — пишет jacksrevenge214.

«Самая большая проблема Соединенных Штатов — это Байден», — считает stosh612.

«На протяжении десятилетий было известно, что самым ужасным союзом между странами, который может произойти, было бы ДВИЖЕНИЕ России и Китая вместе!!! Их союза мог бы добиться только «президент» и «администрация», которые были бы абсолютно неспособны к внешней политике!» — приходит в ярость corvetteowner.

«Неправда, Китай был потребителем российской энергии номер один до конфликта и тоже подписал десятилетний контракт», — отвечает joyce77737.

«Согласен с вами насчет Байдена, однако Китай, вероятно, настраивает двух своих крупнейших конкурентов друг против друга. Они хитрые. Они считают, что в любом случае они выиграют. Не удивляйтесь, если Китай выступит против России, когда они решат, что Путин проигрывает. Если Китай пойдет на все, НАТО и другие страны введут санкции против Китая, и все станет очень плохо во всем мире. Китаю нужно ежедневно кормить 1,3 миллиарда ртов, поэтому санкции могут обернуться для него катастрофой», — размышляет RollTideRegardless252.

«Справедливо платить стране в ее собственной валюте за покупки. Поэтому за товары и услуги нужно платить Китаю в юанях, а Индии — в рупиях. Таким образом, валюта этих стран стабилизируется. Невозможно использовать доллар, когда он печатается триллионами… это просто бумага», — указывает rajjames.

«Мы больше зависим от Китая, чем он от нас, и они это знают. Они все хорошо продумали», — подчеркивает jeez998.

«Мир, который потворствует конфискации чужой собственности без надлежащего судебного разбирательства, — это мир, стоящий в очереди на то, чтобы это сделали с ним», — намекает на политику США theoriginalmac503.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«США не нравится Китай, потому что он не пляшет под нашу дудку? Реальная опасность для США — это угрожающая дедолларизация. Китай, Россия, Индия и другие южные страны все больше и больше решают принять другие валюты в качестве доллара. Это станет геркулесовой задачей для США», — восклицает eltigre70.

«Спасибо, что импортировали все эти вещи из Китая, Walmart. Хорошо выполненная работа. Большое спасибо компании Apple за то, что она полагается на 2−3 миллиона китайцев. Браво», — негодует magabrandon.