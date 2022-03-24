Администрация президента США сформировала специальную группу «Тигр» для реагирования в ситуации, если Россия когда-либо решит применить ядерное, химическое или биологическое оружие. Аналитики также разработают сценарии ответа на гипотетическое нападение России на конвои c грузами для Украины на территории страны НАТО. В задачи группы также входит определение красных линий, пересечение которых потенциально побудит НАТО вступить в конфликт на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«А завтра США будут проповедовать американской общественности о том, «как выжить в ядерной войне», — пишет @everydaymarxist.

«Да. Меня беспокоит то, что они могут снова принести в жертву свой собственный народ только для того, чтобы начать войну. Атака под ложным флагом на собственное население, как 9.11», — отвечает @ana_casanova.

«Как насчет создания группы для переговоров о мире, а не планирования третьей мировой войны?» — интересуется @Geopol2030.

«Лол, я не думаю, что с Путиным можно вести переговоры», — отвечает @NWAlikechicken.

«Лучше всё-таки провести с ним переговоры, чем убивать тысячи невинных и потенциально миллионы людей в третьей мировой войне…» — подчеркивает @Fanofkhushi.

«А если Путин потребует Аляску, мы ее тоже отдадим? Где-то должна быть проведена черта. Независимо от того, где ее проведут сторонние наблюдатели для Украины, они явно не собираются сдаваться без боя. Группа рассматривает непредвиденные обстоятельства, если атаки Путина будут нацелены на НАТО», — вступает в дискуссию @AriPirAriP.

«На Аляске, я думаю, живет не так много людей… Не лучше ли США остаться в стороне от конфликта, потому что в конце концов Зеленский может пойти на компромисс», — объясняет @Fanofkhushi.

«США/НАТО попали в ловушку и не знают, что делать. Санкции сами себя саботируют; на подходе всевозможные сырьевые проблемы, нефтедоллар в опасности, SWIFT под угрозой, двухполярный мир всё ближе», — отмечает @DevinDa00105818.

«Уже доказано, что биологическое оружие разрабатывают США, а не Россия», — напоминает @lyqfqy.

«Скучноватые новости. Я заметил, что когда президент Зеленский выступает перед любым парламентом, особенно в США, США сразу же выделяют миллиарды долларов на вооружение, и большинство из них попадает к союзникам по НАТО, граничащим с Украиной. Кстати, один канадский активист недавно выразил протест на встрече с участием министра иностранных дел Канады, заявив, что Украина — всего лишь пешка в руках Запада», — размышляет @Gharudan_2015.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Мне кажется, или можно было бы писать о настоящей новости в том случае, если бы Байден к этому моменту НЕ собрал команду, и если бы это не было сделано СЕКРЕТНО?» — спрашивает @cowboys_cubs1.

Отметим, что команда «Тигр» —это старый термин, который не был изобретен Джо Байденом. Одним из авторов термина был Уолтер Уильямс, инженер Центра пилотируемых космических аппаратов США и член Национального консультативного комитета по аэронавтике на базе ВВС Эдвардс. В документах от 1964 года командой «Тигр» называют группу технических специалистов, отобранных с учетом их опыта, энергии и воображения. Группе поручают внимательно отслеживать все возможные проблемы в работе механизмов космического аппарата.