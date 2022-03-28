Заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что на территории региона разорвался снаряд, запущенный с территории Украины, в результате чего пострадали люди, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

»Это уже нацистская агония. Какой в этом смысл? Да никакого. Просто уже ведут себя неадекватно», — поделился своим мнением Александр П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина перешла любые разумные границы, поэтому обезумевшую власть, отдающую преступные приказы, необходимо приструнить. Причём масштаб средств для достижения этой цели не имеет значения, пишут граждане.

«Думаю, если они смогли совершить такого рода теракт, значит, могут и повторить. Если кто-то ещё и погибнет на российской территории, то не стоит потом удивляться, что результатом станет более жёсткая линия Вооружённых сил РФ. И какой бы не была ответочка, я бы её поддержал», — поделился своим мнением Андрей Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что не должны Вооружённые силы Украины иметь возможности обстреливать российскую территорию. Все нацистские преступники должны как можно быстрее быть уничтожены, считают люди.

«Это в очередной раз доказывает, что нацизм должен быть уничтожен», — пишет Сергей М.

«Вот поэтому с укронацистами нельзя миндальничать. Сколько это может продолжаться? Следует ликвидировать этот гнойник, откуда прилетают снаряды», — считает Николай С.

Часть людей полагает, что как раз таки на резкие и эмоциональные действия со стороны российских военных и надеялись те, кто совершил обстрел территории России.

«Украина — это чисто инструмент для создания плохого авторитета России. Мол, такие мы агрессоры, что хотим бедную Украину уничтожить. Только вот спецоперация — это освобождение. Поэтому провокации не заставят российскую армию стереть с лица земли украинские города. Там должны жить люди, освобождённые от нацизма», — указывает Стася Л.

Ряд пользователей указывает на то, что у России нет цели уничтожить украинцев. Задача одна — спасти братский украинский народ, который находится в заложниках у нацистов.

«За почти месяц хоть один бомбардировщик сравнял украинский город с землёй? Нет! Для тех, кто орет, что это война, вспомните, что было с Польшей или СССР во время Второй мировой, когда бомбы утюжили города в мясо? Россия так сделала? Нет! Вы хоть иногда голову включайте, чтоб мыслить. Потому как при ином развитии событий всё бы закончилось за день. Украинцы, как думаете, кто по вам шмаляет? Кому выгодно устраивать бойню и затягивать конфликт дальше? Зеленский колени уже стёр перед всем миром, а вас за тупых держат. Немыслимо просто. Зачем стрелять по российской территории, если день за днём ВСУ теряют свои собственные позиции? С какой целью нацисты затягивают боевые действия и провоцируют Россию на более серьёзные действия? Задайте себе вопрос», — советует Виктор Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Напомним, 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале о том, что на территории региона разорвался снаряд, запущенный с территории Украины. В результате происшествия есть пострадавшие, которым была оказана необходимая помощь.