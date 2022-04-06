Американский город Сиэтл, штат Вашингтон, столкнулся с криминальным и гуманитарным кризисом, заявила в интервью Fox News владелица пекарни, закрывшая свой бизнес на неопределенный срок из соображений безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ольге Саган пришлось закрыть одну из трех своих пекарен «Пирошки» в феврале на фоне участившихся случаев стрельбы и торговли наркотиками в городе. Американка русского происхождения продавала традиционную русскую выпечку в Сиэтле с 1992 года.

Участившиеся случаи насилия уже несколько месяцев не дают покоя жителям центрального района Сиэтла. Согласно отчету департамента полиции города, в 2021 году количество случаев насилия выросло на 20%, достигнув пика за последние 14 лет. При этом число случаев нападения с отягчающими обстоятельствами выросло на 24%, а инцидентов с грабежами — на 18%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Мне кажется, что наше правительство просто сделает наркотики легальными, чтобы избавиться от плохой статистики. Так сказать, креативное решение проблемы», — иронизирует creek7.

«Теперь все стали неспящими в Сиэтле», — делает отсылку mongo. the. pawn к известному американскому фильму «Неспящие в Сиэтле».

«Пусть естественный отбор идет своим чередом. Надеюсь, все они умрут быстрой смертью и не будут сильно загрязнять местность», — оставляет полный ненависти комментарий 2bhntn.

«Сиэтл пал. Он потерян», — уверен anotherfalsepremise062.

«Либералы негодуют по поводу того, что Путин якобы напал на суверенную страну, в то время как они сами разрушают наш собственный суверенитет», — отмечает sundowningjoe.

«Какой суверенитет? На американской границе его точно нет, и к нам лезут все, кому не лень», — отвечает PīwakawakaFromNZ.

«А демократы хотят, чтобы все пересели на массовый транспорт, который представляет собой не что иное, как лагеря бездомных и наркопритоны. Нет, спасибо», — комментирует sundowningjoe.

«И всё равно демократы, плюющиеся ядом, будут избраны на выборах», — негодует johnny747.

«Эта волна преступности является прямым результатом сокращения расходов на полицию, что придало смелости преступникам», — объясняет B1-Rockwell.

«Кафе «Пирошки» было бомбой — я ходил туда годами. К сожалению, Сиэтл стал именно таким — наркорынком под открытым небом, где стрельба, поножовщина и вандализм — обычное дело. Я больше не хожу в центр города, а ведь я его житель», — переживает justboredwirhliberals.

«Эй, Сиэтл, мы наблюдали за тобой. Мы предупреждали тебя. Мы пытались помочь, но наша помощь была отвергнута. Вы продолжаете голосовать за демократов, которые теперь установили машины для голосования и поддерживают террористов и глобалистские цели Сороса. Вам нужно больше, чем голоса, чтобы сместить этих маньяков», — считает one-more-time.

(сс) Benjamin Morawek Полицейский участок в Сиэтле

«Самая северная канализация на левом побережье. Они все так гордились своей политикой безрельсового транспорта — как это работает для вас теперь? Получили то, что просили. Не посещал эту канализацию много лет и никогда не буду посещать ее снова», — категоричен azeagleye044.

Напомним, что лозунг «распустить полицию» стал лозунгом протестов, которые прошли после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Под давлением демонстрантов городской совет Миннеаполиса подписал обязательство расформировать городскую полицию, несмотря на несогласие со стороны мэра города Джейкоба Фрея.

Движение о роспуске полицейских обрело силу в ряде демократических штатов, но вызвало негодование преимущественно у представителей Республиканской партии.