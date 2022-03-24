Памятник солдатам Красной армии демонтировали в прямом эфире в населенном пункте Хжовице на юго-западе Польши. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Памятник демонтировали в присутствии директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, иных чиновников и представителей местных властей. С памятника убрали пятиконечную звезду с серпом и молотом, а после этого начали его разрушение. Происходящее транслировал в прямом эфире польский провластный телеканал TVP.

Новость обсудили в телеграм-каналах «Радио Стыдоба» и «Open Ukraine / УКРАИНА». Многих произошедшее в Польше возмутило.

«Ничего удивительного, они заигрались и сами не ведают, что творят. Что-то поляки совсем перегибают палку в последнее время», — отреагировала Матильда.

«Стыдно за… [поляков] потом тоже плакать будут, что они не имели ничего против России, как наци на Украине сейчас плачут», — добавил «Чай без сахара».

«Ну только с памятниками и могут «воевать»… [поляки], тьфу. Гиены Европы…» — отметил Константин Викторович К.

«Неблагодарные! Забыли, кто из Варшавы немцев прогнал? Забыли, кто Освенцим освободил?..» — задался вопросом НикоLa.

Узники Освенцима

«Ещё и цинично показывать это по ТВ?.. Ну как так? Как можно так плевать в лицо погибших советских солдат, которые свои жизни отдавали за освобождение Польши?» — недоумевает Busterenko.

«Руки прочь от героев! Они за вас воевали, как вы можете!?» — возмутилась Виктория Г.

«Это, наверное, из Белого дома приказ, а если нет, то делают это, чтобы подлизать Байдену», — отреагировал Dima K.

«Польша — гиена Европы, как это точно сказано было», — отметил один из участников обсуждения.

«Им за это прилетит. Бумерангом», — пишет Helgi H.

«Ну с памятниками-то воевать они умеют. Как и укробандеровцы. Того же пошиба», — отреагировал SL.

«Всё они прекрасно ведают и по ТВ тоже показывают специально… Чтоб хозяева полюбовались…» — написала Ольга С.

Цитата из видео «В Польше в прямом эфире снесли обелиск героям Советской Армии» Youtube.com В Польше снесли памятник солдатам Красной армии

«[Украинцы] тоже с этого начинали, но плохо кончили», — с сарказмом прокомментировала Елена Г.

«На территории Польши столько концлагерей… У них совсем память отшибло, что-ли?..» — не понимает Marina.

«Вот и цена их благодарности», — пишет Metis.

«В польском обществе подобные инициативы не принимаются так, как того хотели бы наверху. Там также есть люди, сохранившие трезвый рассудок», — подчеркнул Максим В.

«Так вот хотят, чтобы и к ним потом заехали? Украина ведь похожим страдала», — добавила Евангелина.

«За сносами памятников потом обычно идёт снос государств…» — отреагировал Руслан.

«Что вы хотите от людей, которые не помнят историю?» — спросил Vladimir L.

«Они меня удивляют, почему такая короткая память? Освенцим забыли уже?» — не понимает Annushka.

«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет и будущего», — написала Елена.Т.

«Очень печально, что люди так просто предают историю, ничего святого», — комментирует Инна.

«Это истинное лицо — уже никто не напрягается накидыванием маски. Все как есть. Но мы это знаем и будем помнить всегда», — отметила Ксения Г.

«Нет ничего гнуснее, чем воевать с мертвыми!!!» — подчеркнул Stioanchin.

«По следам Украины идут, ничему жизнь не учит», — подытожила Оксана Н.