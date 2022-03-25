Киеву необходима военная помощь без ограничений. Об этом 24 марта в ходе выступления на саммите НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Обращаясь к участникам саммита, глава Украины попросил оказать помощь его стране.

«Украине нужна военная помощь без ограничений», — сказал он.

По словам Зеленского, военный альянс мог бы предоставить Украине 1% от имеющихся в его распоряжении танков и самолётов.

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Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА». Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленский действует явно не в интересах украинского народа.

«Да ясно же ответили! Не дадим!!!» — отреагировал Саша П.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

«Выпрашивает, как обычно…» — добавил один из участников обсуждения.

«Он хочет вообще Украину без мужчин оставить?!» — задалась вопросом Катерина.

«Когда до него дойдёт, что Украина — это разменная монета?..» — поинтересовалась Марина.

«А собственно, с какой стати ему кто-то что-то должен там давать и помогать? Он в НАТО? Он в ЕС? Нет? Так и пусть идет сопли жевать», — отметил Evgeny A.

«Как можно не понять за месяц, что не получат они самолёты?..» — недоумевает Оксана Н.

«У него люди скоро голодать начнут, а он оружия просит», — отреагировала Надежда.

«Ему нужно побольше своего народа уничтожить…» — добавил один из комментирующих.

«Дайте денег, дайте оружия. Всё как обычно», — пишет Elena.

«Работа у него такая — клянчить, а свидомые стоя аплодируют. Показуха, и только», — написал Swet.

«Сколько раз ему еще должны отказать, чтобы он понял, что Украина им не нужна?» — спросил Zarub M.

«Сейчас он всех там научит, как надо. А то без него не могут ничего», — иронизирует Eweresty.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«С такими «друзьями», как НАТО, и врагов не надо», — смеется Dmitry K.

«Ну шо, сынку, помогли тебе твои… [американцы]?» — спросил Евгений А.

«Он так и мечтает втянуть НАТО в конфликт», — отреагировала Angela K.

«Ну он же готов от Украины камня на камне не оставить. Он всех, абсолютно всех украинцев отправит на тот свет, как только американцы прикажут…» — не выдержала Anita.

«Говорят, не дадим, но по-тихому отправляют», — написала Ольга Ш.

«Мы хотим мира, кричали они и требовали все больше и больше оружия», — с сарказмом подытожила Olesya K.