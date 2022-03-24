Первые торги после паузы проходили в довольно жестких рамках: запрет на короткие продажи и на сделки нерезидентов, введение ценовых планок, дискретные аукционы, ограниченное время торгов. Это не позволило рынку утонуть в спекуляциях, но в итоге текущие цены нельзя назвать полностью рыночными. Это был осторожный старт с заранее включенными тормозами.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Довольно ожидаемо росли акции экспортеров, компаний с валютной выручкой, поскольку доллар за этот месяц значительно прибавил к рублю. Особенно позитивно смотрелся поставщик удобрений «ФосАгро». Также лидировали не попавшие под санкции «Татнефть» и «Новатэк». В аутсайдерах — «Аэрофлот», чья судьба поле санкций под вопросом. Также в минусе компании с рублевой выручкой: телекомы, банки, торговые сети.

Технически все было проведено безупречно, хотя понятно, что первые торги не показательны в плане уровня цен. Более трети акционеров (иностранные инвесторы) пока не могут участвовать, а они, по всей видимости, настроены распродавать бумаги и уходить из страны.

Я бы не исключал большой распродажи акций, когда будут сняты ограничения для нерезидентов. Предсказать уровни, до которых будет прижат рынок, очень трудно, поскольку не понятно, в каком порядке и по каким правилам они будут выходить. До тех пор все будет определяться новостями о новых санкциях, что опять же дает некоторый запас для снижения акций и индексов.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Укрепление рубля, которое мы сегодня видели, может быть связано с частичным выходом инвесторов из валюты и валютных активов, чтобы поучаствовать в скупке российских акций. Это временный фактор, и он вряд ли будет играть в пользу рубля дольше нескольких дней. Ниже 90 по доллару в течение недели мы вряд ли увидим.

По моим оценкам, если бы нерезиденты могли участвовать, мы могли бы увидеть снижение рынка еще до 50% в долларах (по РТС). Отчасти это могло компенсироваться покупками Минфина и резидентов РФ, но предложение со стороны продавцов в любом случае было бы больше, чем спрос со стороны покупателей.

Что касается перспектив на конце недели. Пятница — не лучший день, чтобы уверенно вложиться в рублевые активы и уйти на выходные. Я думаю, сегодняшний энтузиазм будет угасать на второй день торгов, а колебания цен акций — снижаться. Рынок, скорее всего, стабилизируется на уровнях, близких к тем, что мы видели по итогам пятницы, 25 февраля.