Великобритания и Индия обратились к России с призывом соблюдать Устав ООН в контексте специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщают из резиденции британского премьера, Джонсон и Моди заявили также о необходимости уважать целостность и территориальный суверенитет Украины. После этого США призвали Индию присоединиться к антироссийским санкциям.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Нью-Дели пока не присоединился к антироссийской истерии и вряд ли введет какие-либо экономические санкции против нашей страны в дальнейшем — экономические интересы преобладают в его прагматичной позиции. Сейчас, когда российская нефть торгуется со значительными дисконтами, а РФ находится в состоянии холодной (пока холодной) войны, включая торговую, с коллективным Западом, для Индии важно использовать этот исторический момент для получения относительно дешевых ресурсов и укрепления своих позиций в конкуренции со своим главным противником — Китаем, а также Пакистаном.

Тем не менее совместное заявление Нарендры Моди и Бориса Джонсона — премьера одного из наиболее русофобских государств («англичанка гадит») и последовавший призыв США к Индии присоединиться к антироссийской коалиции не могут не учитываться российским руководством.

Официальное интернет-представительство президента России Нарендра Моди

Совместный демарш Лондона и Нью-Дели показывает, что если нейтралитет Китая носит дружественный России характер, то нейтралитет Индии дружественен коллективному Западу, в первую очередь его наиболее оголтелому крылу — англосаксонской тройке США — Великобритания — Австралия. Не случайно совместное заявление Джонсона и Моди было сделано после жесткого отказа Пекина присоединиться к антироссийским санкциям. Нью-Дели на все события смотрит через призму своего геополитического и геоэкономического противостояния с КНР. Поэтому чем ближе будут Россия и Китай, тем ближе будут Индия и Запад.

При этом если китайское руководство понимает, что конфликт на Украине носит глобальный цивилизационный характер и является переломным для построения многополярного мирового порядка, то в Нью-Дели на развитие международной ситуации смотрят в первую очередь через призму своего противостояния с Пекином. Между тем и индийско-китайский, и индийско-пакистанский конфликты носят региональный характер и не затрагивают глобального будущего мироустройства. Очевидного победителя в этих конфликтах не будет — Индия, Китай и Пакистан являются ядерными державами. Конфликт между ними выгоден в первую очередь бывшим колонизаторам — Великобритании и ее союзникам, следующим известному принципу «разделяй и властвуй».

Для России урегулирование индийско-китайских противоречий, которые носят региональный характер, но отражаются на глобальной повестке, является одним из главных внешнеполитических приоритетов. Не случайно во время своего декабрьского блиц-визита в Индию и переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди президент России В. В. Путин заявил, что «мы относимся к Индии как к великой державе».

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Нарендра Моди

Конфликт, в котором не будет победителей, может быть закончен только компромиссом. Пока Индия выступает с совместными заявлениями со своими бывшими колониальными поработителями в пику, в первую очередь, Китаю, и только во вторую очередь — России. Она следует в фарватере коллективного Запада и вольно или невольно выступает против многополярного мироустройства, которое в том числе и в ее интересах, что признается официальным Нью-Дели.

Треугольник Россия — Индия — Китай при сохранении национальных интересов каждой из сторон, о котором говорил еще В. И. Ленин (как к нему ни относись), положит конец западному, в первую очередь англосаксонскому, доминированию и обеспечит не только безопасность и развитие на необъятных пространствах Евразии, но и будет способствовать глобальной стабильности.