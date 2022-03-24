Почти половина жителей Германии выступают против отказа от поставок газа из Российской Федерации. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют опубликованные 23 марта результаты опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу издания Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Опрос проводился с 22 по 23 марта, и в нём приняли участие 5003 человека. По результатам опроса 48% респондентов высказались против введения эмбарго на импорт российского газа. 41% опрошенных поддержали запрет на поставки природного газа из России. Вместе с тем, 11% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

«А если бы они ещё и узнали, как потом просядет экономика и насколько большую часть мирового рынка они потеряют в результате потери конкурентоспособности…» — комментирует результаты опроса автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Видимо, санкции Германии в отношении России их устраивают», — отреагировал Sergey.

«Пусть отказываются, такой шанс наказать русских», — иронизирует Марина.

«Газпром может реализовать мечты 41% немцев», — с сарказмом добавила Светлана И.

Gazprom.ru Газпром

«Я одного не пойму, они могут нам эмбарго вводить на поставку чего-либо, делают что хотят. А мы им краник перекрыть и выставить ультиматум не можем, что ли?» — недоумевает Андрей.

«Зачем, это одна из основных статей дохода. Они замёрзнут, а мы как будем бюджет собирать?» — ответила Андрею Елена К.

«Можем. Но зачем? В текущей ситуации мы показываем себя ответственным поставщиком, который соблюдает договор. А вот они показывают фактически всему миру, что ЕС ненадежный партнер», — также ответила Андрею Liliia G.

«А народ в Германии никто спрашивать не будет. Шольц, похоже, марионетка США. Штатам выгодно, чтобы в Европе была большая *опа», — отметил Иван О.

«Как оружие поставлять Украине, они не против. Меня смущает только [то], что мы им по старым ценам даём… Это зря», — отреагировала Bagira.

«Они готовы в ущерб себе вредить России…» — пишет Светлана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«А разве там кто-то народ слушает?» — поинтересовалась Татьяна У.

«А 41% жаждут золотой американский СПГ. США давно мечтают его всему миру продавать», — отметила Мариям П.

«Когда Россия пытается поставить газ Германии, а Америка — ограничить эти поставки и просадить немецкую экономику, невооружённым глазом видно, что… [американцы] — самые лучшие друзья… Такая себе конкуренция по-американски. То, что бюргеры остановили производство в России, совершенно не говорит о том, что оно откроется в Штатах…» — добавил «Бородатый Дед».

«То есть в Германии всего 48% рационального, разумного населения. Остальные «думают» эмоциями. Это всё, что нужно было знать о Германии. P.S. Пора к осени создавать гуманитарный фонд помощи голодающим и замерзающим гражданам Евросоюза», — иронизирует «Р».

»Просто им настолько с Украиной запудрили мозги, что они готовы платить больше, лишь бы Путину было неповадно.‍ Им же новости такие показывают, какие нужны Америке, а то, что бастуют многие государства уже и т. д. — вообще не показывают такое», — отметил Mik.

«Судя по комментариям из «Твиттера», эти 41% думают, что согреются обогревателями и одеялками. Промышленность? Нет, не слышали…» — пишет Кристина.

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