Когда стало известно, что «грузинского вопроса» на саммите НАТО в Брюсселе не значится, президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN обратилась с призывом к коллективному Западу «не забывать о Грузии». По ее словам, «мы очень не защищены, и, конечно, очень важно, чтобы мир обратил внимание на Грузию, как и на Молдавию». Действительно, анонсируя предстоящие на саммите в Брюсселе решения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в качестве варианта поддержки Украины «первым шагом» может стать развертывание четырех новых боевых групп альянса в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, и «наряду с нашими существующими силами в странах Прибалтики и Польше это означает, что у нас будет восемь многонациональных боевых групп НАТО на всём восточном фланге от Балтики до Черного моря». Как видим, Грузии, как и Украины, в этом списке нет. Формально под предлогом того, что они не являются членами альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Тем не менее в Грузии находится помощник генсека НАТО по разведке и безопасности Дэвид Катлер. Наряду с переговорами с официальными лицами страны по проблемам «глобальных вызовов безопасности, существующих угроз и ситуации в регионе» он принимает участие в третьих по счету учениях альянса на территории Грузии. Они проходят в формате командно-штабных, а не полевых учений с участием представителей 23 стран и партнеров Североатлантического альянса. Но после того, как появилось заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «обещание принять Украину и Грузию в НАТО было ошибкой, так как это было невозможно сделать», для определенной части грузинского политического класса это прозвучало как гром среди ясного неба. Они ведь еще помнили громкие слова госсекретаря США Энтони Блинкена о «реальных возможностях вступлении Грузии в НАТО» и что «отношения Грузии с США — со стратегическим союзником номер один — еще никогда не были на столь высоком уровне, как сегодня». Теперь же в условиях развития украинского кризиса это уже воспринимается как рекомендации лечить мертвого припарками. Двери НАТО перед Грузией, как перед Украиной, оказываются захлопнутыми. И это осознают определенные политики в руководстве правящей партии «Грузинская мечта».

Mod.gov.ge Грузия и НАТО

Они стали менять тембр голоса в своих высказываниях. Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что «Грузия не присоединится к санкциям против России из-за спецоперации на Украине, так как это не в интересах граждан страны». Напомним, объем товарооборота между Россией и Грузией в 2021 году составил 1,6 млрд долларов. Россия находится на втором месте среди наиболее крупных торговых партнеров Грузии. На российские рынки поступает подавляющее количество грузинского вина, а также овощей и фруктов. Тбилиси также отказался отправлять добровольцев на Украину, воздерживается от резких заявлений, а попытки оппозиции изменить ситуацию в этом отношении квалифицируются как «стремление втянуть Грузию в войну против России». Более того, в Тбилиси раздаются призывы «занять позицию военного нейтралитета и сделать ее стать главным внешнеполитическим ориентиром». Не случайно и то, что провалились попытки Киева организовать выступление президента Украины Владимира Зеленского перед грузинским парламентом.

Если возвращаться к интервью Зурабишавили, то она рассуждает о двух вариантах выхода России из украинского кризиса в парадигме ее «победы или полупобеды», видимо, связывая с этим различные сценарии дальнейшего развития событий в Закавказье в целом и в Грузии в частности. Раскол в грузинской политике проходит где-то по этой линии. Если на Украине в той или иной форме сохранится нынешний режим, то и у Грузии вместе с этим режимом сохраняются шансы выступать в роли главных фрондеров на постсоветском пространстве. Тогда, как считает бывший начальник Генерального штаба ВС Грузии генерал-майор Гиви Иукуридзе, «Запад, используя Грузию в качестве политического инструмента, поставит под вопрос интересы Кремля, а в результате мы окажемся перед опасностью еще одного вооруженного столкновения с Россией». Поэтому, по его словам, «Тбилиси необходимо думать о сбалансированной политике более высокого стандарта, которая позволит учесть и внести определенные коррективы в отношении России». Тем более что если на Украине произойдет то, что будет считаться победой России, как считают в Тбилиси, это будет означать неминуемость смены геополитического вектора в Закавказье.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Отсюда риски для Грузии оказаться на обочине при формировании в регионе нового порядка. Поэтому позиция, занятая в отношении украинского кризиса правящей «Грузинской мечтой», дает возможность начать эволюцию в сторону самостоятельности во внешней политике и отказа от антироссийского курса. Но как дальше будет формироваться ситуация в Закавказье при сходе со сцены американского, и, возможно, европейского факторов, говорить пока сложно. Не случайно Зурабишвили нервничает, чувствуя, что вокруг меняются экономические и геополитические расклады.