Почти 40 российских дипломатов будут высланы из Польши за шпионаж, сообщил 23 марта портал Onet со ссылкой на «хорошо информированные источники».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Россия

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Варшава планирует выслать из страны около 40 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ… Нам эта мера кажется лишней, есть вероятность, что российские дипломаты покинут территорию Польши полным составом уже в ближайшее время», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Давно пора наших из Европы всех домой», — призвал Мартин.

«Польша дождется, что ее территорию покинут польские дипломаты, вместе с правительством…» — с сарказмом добавил Алексей.

«Сами уедут, всё в порядке и по плану», — отметил D. K.

«Долго они ещё продержались», — написала Lyudmila.

Wistula Посольство Российской Федерации в Республике Польша. Варшава

«Скорее решили эвакуироваться, а поляки делают вид, что они высылают. Амеры решили еще и поляков в расход. Ну этих уже не исправишь. У них столетия припекает от России», — отреагировал Michael.

«Да весь прикол в том, что припекает там только у определённой прослойки, но её представители сейчас поставлены ко власти…» — ответил ему (Michael) Антон.

«Жаль Польшу, местами красивая была страна…» — с сарказмом пишет Василий.

«Польша, похоже, поверила в себя, заручилась поддержкой США (устной) и хочет ввести войска на Украину, чтоб отжать несколько областей», — предположил Ромик_R.

«За Польшу даже НАТО впрягаться не будет…» — добавил Игорь В.

«Высылайте польских дипломатов со всеми их семействами зеркально…» — призвала Оксана С.

«Всё правильно. Разрыв дипотношений…» — отметил Arctic fokz.

«Это подарок… [поляков] к приезду заокеанского начальника!..» — с сарказмом пишет Alex.

Gage Skidmore Джо Байден

«Да и пожалуйста!!! Путин должен взять всё это во внимание. Так как рано или поздно, но любая ситуация закончится. Вот тогда не нужно будет перед Европой и, уж конечно же, перед США показывать себя слишком правильным и интеллигентным. Такие сволочи, предатели не понимают хорошего и доброго отношения», — подытожил Shahlo Sh.

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Напомним, 23 марта российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил о том, что в польском МИД ему вручили ноту о высылке 45 российских дипломатов. Сам дипломат назвал решение Варшавы безосновательным, отметив, что сотрудникам российской дипломатической миссии предписано покинуть Польшу в разные сроки, максимум — через пять дней.