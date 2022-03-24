После начала специальной военной операции России на Украине против Москвы сразу же были введены карательные санкции. Наиболее сильным ударом стала заморозка активов Центрального банка РФ в американских долларах, евро и других популярных валютах. Эти меры были направлены на то, чтобы обвалить курс российской валюты и посеять панику среди простых граждан и компаний страны, испугавшихся того, что они, возможно, лишились доступа к своим накоплениям в иностранных валютах. Только из этого ничего не получилось, пишетПол Дэвис в статье, вышедшей 23 марта в Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Рубль действительно подешевел на 40% за неделю, прошедшую с момента заморозки активов, однако через десять дней он уже восстановил более половины утраченной стоимости. На сегодняшний день российская валюта стоит лишь на 25% и 16% меньше по отношению к доллару и евро, чем она продавалась 25 февраля. Финансовые условия в России, как следует из выводов вашингтонского Института международных финансов (ИМФ), также в значительной степени восстановились. Во многом такие выводы сделаны на основе догадок, поскольку торги на фондовой бирже и рынке ценных бумаг пока в полной мере не возобновились. Однако очевидно одно: жесткость санкций была фундаментально подорвана из-за двух огромных в них лазеек.

Во-первых, России по-прежнему «позволяют» торговать ископаемым топливом так, как ей хочется. А во-вторых, она, кажется, может с помощью долларовых доходов от продажи этих энергоносителей поддержать рубль, в частности, указывает автор, «для закупки военного оборудования».

Единственным решением является либо введение санкций на всю торговлю энергоресурсами с Россией, что пока немыслимо для европейских стран, зависящих от ее газа, либо реальная угроза вторичных санкций против стран или компаний за пределами России, которые, как выяснилось, поддерживают ее через торговлю.

Government.ru Газопровод

Торговля России энергоносителями пострадала, но не в такой степени, как предполагалось первоначально. Помимо продажи газа странам Европы и Китаю через трубопроводы, Россия также по-прежнему экспортирует нефть танкерами из портов на Балтийском и Чёрном морях. Нефть, быть может, при нынешних высоких ценах и продается со скидкой, но большая ее часть, как отмечают экономисты Федерального резервного банка Далласа, по-прежнему продается. Благодаря своему экспорту Москва зарабатывает, по некоторым данным, около $900 млн в сутки.

Теперь российский президент Владимир Путин будет требовать, чтобы недружественные страны оплачивали поставки газа в рублях, однако этот шаг, скорее, направлен на то, чтобы досадить Западу, нежели на отказ от американской или европейской валюты. Тем не менее если Россия действительно будет получить рубли за газ, она сможет полностью обойти введенные против нее финансовые санкции.

Наибольшего эффекта с помощью мер экономического давления удалось добиться именно в части российского импорта, который рухнул, если судить по данным ИМФ. Это означает, что положительное сальдо счета текущих операций России — превышение ее доходов от экспорта над ее расходами на импорт — может достичь $250 млрд в этом году по сравнению со $120 млрд в прошлом году, что уже было самым большим годовым профицитом за более чем два десятилетия, как отметили в ИМФ.

И Россия может использовать этот доход. Когда ЕС, США и другие страны ввели санкции против Центрального банка России, они заморозили иностранную валюту, которую он хранил на счетах в других центральных банках — например, доллары, которые он хранит в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. До половины российских валютных резервов в размере $640 млрд находятся на таких счетах и, таким образом, недоступны.

Однако ЦБ РФ также имеет счета в иностранной валюте в коммерческих банках России, таких как Газпромбанк. ЦБР по-прежнему может получать доллары на эти счета.

США также запретили любому банку с подразделением в США прямо или косвенно проводить операции с ЦБ РФ. Тем не менее банкам по-прежнему разрешено иметь дело с крупнейшими банками России и Центральным банком для торговли, разрешенной по лицензиям, которая включает в себя энергоносители и сопутствующие товары и услуги, а также, например, продукты питания и лекарства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

После того как были введены санкции, Россия ввела контроль за движением капитала, чтобы не дать российским гражданам вывезти капитал из страны. В нём также говорится, что экспортеры должны продавать 80% своей валютной выручки Центральному банку. Эти доллары могут поступать на счета ЦБ РФ в коммерческих банках, и, похоже, ЦБ может затем вернуть эти доллары банкам или компаниям.

Масштабы продолжающегося экспорта энергоносителей и способность ЦБ РФ получать и распределять возникающий в результате поток иностранной валюты означают, что отрезание его от резервов не так уж болезненно. Эти факты в сочетании с контролем за движением капитала объясняют, почему рубль не только не рухнул, но и восстановился после своего значительного падения.

Санкции, введенные против России, призваны подорвать ее экономику и ограничить ее доступ к продукции, которая способствует проведению ее операции на Украине. Россия быстро восстанавливает средства, которые она могла бы потратить на оружие или другие инструменты проведения операции. Вопрос в том, кто может продавать это оборудование в Россию. Среди таких кандидатов Китай, Индия и, возможно, некоторые страны Ближнего Востока. Проблема в том, что деньги взаимозаменяемы: доллары можно обменять на юани или рупии, а затем потратить на что угодно.

В Вашингтоне рассчитывают на то, что платежи в долларах в конечном счете должны проводиться с учетом мнения США. Это потому, что в какой-то момент резервы центрального банка США должны быть переведены в соответствии с движением средств в банковской системе, а это может быть сделано только с помощью участия клиринговых банков США. Однако существование сети банков, потенциально связанных с Россией и другими странами, означает, что банки, напрямую подключенные к системе США, в основном будут видеть только чистый результат многих базовых транзакций. По словам Джерома Леграса, специалиста по банковскому делу и руководителя отдела исследований Axiom Alternative Investments в Париже, за этим может скрываться валовая сумма операций, которые ЦБ РФ может проводить с российскими организациями для защиты рубля и финансирования российского импорта.

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Если другие страны будут сотрудничать с Россией, чтобы помочь ей использовать доллары, которые она получает от торговли энергоносителями, то единственным вариантом будут вторичные санкции против стран или организаций, которые, как считается, пособничают операции России на Украине.

Это было бы значительной эскалацией изоляции России и представляло бы собой поистине глобальное противостояние.