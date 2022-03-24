На смену «боям» за сахар, за которым покупатели в российских магазинах буквально охотились, сметая его с прилавков, пришла паника из-за стоимости офисной бумаги.

Andrew Butko Пустые полки в супермаркете

Действительно, стоимость этого товара в маркетплейсах шокирует — от 1500 рублей за пачку, которую ранее можно было приобрести примерно за 350 рублей. А в обычных городских магазинах бумаги порой просто нет.

На фоне большого количества жалоб от граждан сделали заявление антимонопольщики. Федеральная антимонопольная служба РФ проверит обоснованность роста цен на бумагу в России.

Сообщается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен со стороны отдельных продавцов ФАС немедленно будут приняты необходимые меры реагирования.

Fas.gov.ru ФАС

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Тем временем ситуацию активно обсуждают в соцсетях, не остались в стороне и сибиряки. Некоторые призывают набраться терпения и просто пока не покупать бумагу впрок, про запас, не давая тем самым зарабатывать спекулянтам.

А сообщество «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» сообщило о том, что в городе и вовсе начали продавать бумагу А4 б/у. За два килограмма «не мятой, не рваной, не грязной» бумаги с печатью с одной стороны просят 499 рублей…

«Люди, вы с ума сошли уже совсем? Бумага делается у нас. Да, понятное дело, что сырье для отбеливания и так далее везётся из-за границы, но были уже новости о том, что наши придумали новую технологию. Да, бумага будет серее, но какая разница? Производители уже начинают запуск (апрель, май) — уже рукой подать. Не ведитесь на спекулянтов, которые пытаются нажиться на этом. В конце концов, в канцелярских магазинах до сих пор есть писчая и универсальная бумага, в разы дешевле этого», — комментирует подписчица красноярского паблика Людмила М.

(сс)Niklas Bildhauer Куча бумаг

Юрий О. шутит, что скоро пытающиеся нажиться на ситуации спекулянты «и до б/у туалетной бумаги дойдут».

Татьяна Г. призывает не отчаиваться из-за того, что в Россию не доставляются необходимые для изготовления бумаги химреагенты: «Ну всё, конец, из-за этого бумаги не будет? Чего смеяться. Производители прям сразу руки опустили и перестали бумагу выпускать, по-вашему? Найдут способ. Либо уже нашли».

»Наши найдут выход», — убеждена Диана Б.

«Нужно обязать на «Авито» блокировать таких, которые хотят заработать», — комментирует Эдуард Ц. информацию о продаже бумаги б/у.

«Пошёл за бумагой для работы ещё неделю назад, и было только в одном месте из 20 и то по 750 рублей за пачку, хотя две недели назад я её покупал по 330», — жалуется Глеб П.

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