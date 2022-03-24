Решение России перейти на рубли при поставках газа «недружественным странам» является нарушением действующих контрактов, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Об этом 23 марта он сказал на пресс-конференции в Берлине.

ИА REGNUM Рубль и доллар

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Заявление министра по делам экономики и защиты климата Германии обсудили в телеграм-канале «Радио Стыдоба».

«Глава минэкономики Германии назвал нарушением контрактов намерение России производить расчёты за газ в рублях. Ха! Это говорит министр одной из стран, тупо заморозивших сотни миллиардов чужих денег», — пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Теперь главное — дожать», — отреагировал Иван.

«Как всегда, а нас за что?» — с сарказмом добавила Ibra.

«Ой, о законах и договорах вспомнили», — смеется ТК.

«Не хочешь — не надо», — написал АндрейЧе.

Sandro Halank Роберт Хабек

«Стоило бы напомнить им о русофобской дичи в сторону наших спортсменов и деятелей культуры…» — пишет Alienmark.

«Они там вообще берега попутали?..» — недоумевает один из комментирующих.

«Какие же они наглые», — добавил Aleksandr G.

«Главное сейчас — не ввязаться в какой-нибудь глупый Стокгольмский суд с ненужными доказательствами. Хотя можно еще золотом принимать. В слитках», — с сарказмом написал Vlad T.

«С волками жить — по-волчьи выть», — отреагировал Alexandr.

«Нужен газ — покупай рубли… Не хочешь — пройди по базару. Может, в другом месте купишь», — отметил «Радий».

"Пусть спасибо скажет, что только в рубли перевели, а могли просто перекрыть газ», — пишет Евгений.

«Ну так присвоение денег России и санкции можно отнести к форс-мажору», — добавила Anna V.

«Ноу рубль — ноу газ», — написал AntiK.

«Кого волнует его мнение?..» — задался вопросом Vоffka.

«Не, ну можете не покупать… Походите по рыночку, поищите варианты…» — не без сарказма отметил один из участников обсуждения.

«А когда это их стало волновать соблюдение контрактов? Теперь с вами будет иной разговор: нет рублей — нет газа», — отметил Пётр.

«Врет. Это называется форс-мажор. Впрочем, если Германия не хочет покупать газ за рубли, пусть не покупает, это уже проблема Германии», — написал Vlad.

«Это только начало. Скоро и прочее за рубли… Вскоре по всему миру будем ездить с одними рублями. И везде их будут с большим желанием принимать», — отреагировал WNS.

Gerry Dincher Газовое хранилище

«То самое «а нас за шо»?» — смеется Станислав.

«Сказали рубли — значит, рубли», — написала Anastasia Z.

«Интересно, а соседняя страна за транзит газа в какой валюте будет получать?» — поинтересовался Олег Леонидович.

«А по «Северному потоку — 2» не было нарушения контракта со стороны Германии?» — напомнил G X.

«Ну что ж, можно и разорвать контракт. Будут на споте покупать. За рубли», — добавил ΑΩ.

«Стадия гнева. Остальные воспоследуют», — подытожил Алексей Л.

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