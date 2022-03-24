С начала специальной военной операции России на Украине прошёл ровно месяц. Самое время подвести предварительные итоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

Итак, за 28 дней российские войска фактически выполнили одну из главных задекларированных задач — демилитаризацию, разгромив основные силы украинской армии. Денацификацию ещё предстоит провести. Тем временем наши западные «партнёры» своей задачи по изоляции России от остального мира так и не достигли.

Хотя все медиаресурсы «Империи лжи» были брошены на утверждение тезиса, что Москва и только Москва виновата в произошедшем, он оспаривается даже в самих странах «свободного мира». Дело в том, что перед началом операции РФ выбила себе чёткое, документальное алиби, подтверждающее, что её действия стали лишь реакцией, вынужденным ответом на действия извне.

Российские власти как минимум с середины нулевых годов призывали НАТО перестать расширяться, поскольку после развала СССР у военного блока нет врагов. Дело даже доходило до предложений о вступлении России в альянс, как недавно признался президент Владимир Путин.

Nato.int Военная техника НАТО в Молдавии

В Брюсселе все предложения и требования Москвы игнорировали, продолжая планомерно расширяться в сторону российской границы. При этом попытка втянуть в НАТО Грузию не удалась, поскольку Москва не позволила ей решить свои территориальные вопросы. А согласно уставу блока, в него не принимают страны с подобными проблемами.

Впрочем, это не помешало «партнёрам» продолжить свою версию Drang nach Osten — натиска на восток. В 2014 году они организовали государственный переворот на Украине, используя националистов в качестве инструмента. Россия тогда поддержала жителей русскоязычного юго-востока, выступивших против постмайданных властей. С тех пор на Украине под руководством натовских инструкторов ковался нацистский меч.

Семь последних лет держалось шаткое перемирие в рамках Минских соглашений. Однако законы общественного развития неумолимы — они гласят, что экономические кризисы при капитализме разрешаются всегда лишь с помощью войн. А мы видим, что гегемон капиталистического мира сегодня всё глубже погружается в кризис, терпя поражение в экономическом соревновании с КНР.

В попытке предотвратить горячий конфликт Москва в конце 2021 года предложила проект договора с США о гарантиях безопасности. Речь в нём шла об отказе от дальнейшего расширения НАТО, от создания военных баз в странах постсоветского пространства и так далее.

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В ответ Вашингтон письменно заверил всех сомневающихся в том, что американцы плевали на все опасения России и продолжат делать всё, что им заблагорассудится, у российских границ. Захотят — ракеты установят, захотят — ядерные боеголовки. А может и биологическое оружие, почему нет? Этот документ является наглядным подтверждением того, что Россия имеет реальные основания опасаться за свою безопасность.

Биологическая лаборатория

Именно поэтому западные СМИ сегодня старательно игнорируют всё, что происходило до 24 февраля 2022 года, как раньше не замечали всё, что было до событий в Крыму и в Донбассе весной 2014-го. Если кто не помнит, тогда, по мнению мейнстримных западных СМИ, коварная Россия внезапно решила захватить у мирного, добродушного соседа часть его территорий.

Тут стоит вспомнить, что для Запада подобная избирательная память не является чем-то новым. Так, по мнению значительной части европейских и американских историков, Вторую мировую войну организовали СССР с Германией в августе 1939 года, заключив договор о ненападении.

Всё, что происходило до, — не имеет значения. В Европе была мирная жизнь со своими упоительными вечерами и хрустом французской булки. Не было ограбления Германии после Первой мировой войны, не было финансирования НСДАП западным капиталом в противовес набиравшим силу коммунистам. Не было множества соглашений «демократических» государств Европы с Гитлером. Не было игнорирования Францией и Англией возрождения германской военной мощи под руководством нацистов. Не было ремилитаризации Рейнской области, аншлюса Австрии, Мюнхенского сговора и оккупации Чехии, присоединения литовской Клайпеды.

Не было, наконец, настойчивых попыток Советского Союза создать действенный альянс против всё более милитаризирующейся фашистской Германии. Переговоры СССР с Англией и Францией летом 1939 года стали фактически последней попыткой Москвы предотвратить надвигающуюся войну.

Отказ англо-французских представителей от заключения реального, обязывающего договора показал советскому руководству, что войны в Европе не избежать и не оттянуть. Вопрос состоял лишь в том, когда Советский Союз в неё вступит — в 1939 году или позже…

Российское предложение зимой 2021−2022 годов о гарантиях безопасности стало такой же последней попыткой договориться о деэскалации. США дали понять, что вопросы безопасности России интересуют только Россию, по факту подтвердив намерение и дальше наращивать военное давление на Москву. В случае чего, как мы видим, вину за всё произошедшее они в любом случае свалят на Россию.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

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Повторимся, в этом смысле в поведении Запада за последние сто лет ничего не изменилось. Однако есть одно лишь маленькое «но» — мир уже не тот, что был после Второй мировой, и далеко не тот, который возник после развала СССР.

США, Европа — «Западный мир», который привык называть себя международным сообществом, моральным авторитетом для всех остальных народов земли уже давно таковым не является. Поэтому Запад может сколько угодно закрывать глаза на мир «до февраля 2022 года», мир — реальный, а не выдуманное «цивилизованное сообщество», ничего не забыл.

Именно поэтому, к примеру, Китай не перестаёт напоминать о крайне неблаговидной роли НАТО и США в обострении конфликта на Украине. Поэтому Иран, Индия, Бразилия, Пакистан, арабские страны сохраняют либо просто, либо дружественный нейтралитет по отношению к России.

Конечно, сегодня ещё рано предполагать, каким будет мир «после февраля 2022-го». Точно известно лишь, что историю в этом новом мире вершить будут уже точно не там, где садится солнце.