Соцсети бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о переводе расчетов за газ, который поставляется в Европу, на рубли. Целая эпоха торговли газом за доллары заканчивается.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Пользователи интернета аплодируют главе государства, отмечая, что такой шаг приведет к укреплению рубля. Комментаторы называют Путина «любимым президентом», который «сделал чудо». Поддерживающие решение о рублевых расчетах люди отмечают, что теперь Европе придется подстраиваться под Россию.

«Ну какой же он у нас умный. Ай да Путин! Опять Америку и Европу уложил на обе лопатки. Слава России! Слава Путину!» — отметил подписчик соцсети «ВКонтакте».

»Везите рублики! Давно пора бакс задвинуть за плинтус!» — отставил комментарий Алексей Б.

«Лёгким движением руки доллар превращается … в фантик», — иронизируют пользователи соцсети.

Gazprom.ru Газопровод

Рамиль Ш. считает, что у Путина есть чему поучиться. Ни Джо Байден, ни Владимир Зеленский с ним не сравнимы. «Зеленский занял позицию обиженного мальчика, страдальца. Байден все пытается кого-то подговорить, уговорить, не решается сделать самостоятельное заявление в адрес Владимира Путина. Ну ведь реально, что с точки зрения психологии, что с точки зрения лидерских навыков Путин на голову выше. Факты надо признавать. Ведь реально страну, вот еще при моем детстве получающую гуманитарную помощь из рук Америки, вывел на такую позицию, что только «ленивый не говорит» о ней. При этом говорят уже не как о стране, нуждающейся в помощи, а о стране, которая может и надрать… Ну, а западные пропагандисты пугают детей (Европу) дядей Вовой, что может лещей надавать…» — выразил он свое мнение.

«Молодец! Теперь экономику в стране поднять, возродить сельское хозяйство, медицину, образование, все предприятия сделать государственными! И плевать на этот Запад, если сунутся, Родину отстоим!» — прокомментировал решение Путина Аркадий Б.

«Многие говорили «Путин 20 лет у власти и что?», так вот, он 20 лет шёл к власти, сейчас весь мир увидит, на что способна самая большая страна в мире при сильном лидере», — сказал Владимир А.